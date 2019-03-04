Сплошные проблемы и неприятности: кому не повезет на этой неделе

Коллаж РБК-Украина

Каким знакам Зодиака текущая неделя сулит неприятности - читайте в нашем гороскопе

С 6 по 28 марта многие украинцы будут чувствовать негативное влияние ретроградного Меркурия. В этот период астрологи советуют всем знакам Зодиака быть очень осторожными в принятии важных решений - как на работе, так и в семье.

Но на некоторые знаки ретроградный Меркурий подействует особо сильно. Поэтому кое-кто может столкнуться с настоящими проблемами. Особенно в первой половине марта. И так, каким же знакам Зодиака не повезет на этой неделе?

Телец

Тельцы рискуют быть обманутыми друзьями. Поэтому следует очень внимательно относиться к их предложениям, особенно, если они связаны с финансами - в конечном итоге все окажется не так, как вам было обещано.

Лев

Для Львов грядущий период будет не удачен: возможно ухудшение самочувствия и разные проблемы - у кого-то это деньги, а у кого-то работа. Водителям в эти дни рекомендуется быть крайне осторожными за рулем.

Весы

Весы столкнутся с профессиональными проблемами, которые придут от подчиненных. Не исключены трудности с коллегами издалека. Все это ожидается в течение всего периода ретроградного Меркурия, и сделать с этим ничего не удастся.

Козерог

Козероги завязнут в проблемах с родственниками или с коллегами из других городов / стран. В семье – хрупкий мир. Будьте осторожнее на выходных!

Кстати, недавно астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака и составили любовный гороскоп на март 2019.

Ранее мы публиковали для вас финансовый гороскоп на март 2019 года, который сулит солидную денежную удачу некоторым знакам.