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Популярная группа позвала украинцев в музыкальное путешествие

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 14:18
Популярная группа позвала украинцев в музыкальное путешествие
Дао Парк (фото предоставлено музыкантами)

Дао Парк выпустили новый альбом "Подорож"

Популярная украинская группа Дао Парк, основанная джазовым музыкантом Родионом Ивановым и вокалисткой Ульяной Голиней, выпустила новый альбом. Пластинка получила название "Подорож".

"Эта работа - аллегория на жизнь как путешествие. В процессе существования мы проходим через различные периоды и этапы, каждый раз ощущая мир совершенно по-другому. Испытываем на себе всевозможные состояния и настроения в поиске гармонии и баланса. Баланса энергий. Вот о чем наш альбом", - так о своем первом лонгплее рассказывают идеологи Дао Парк.

Изобретательный неосоул, в котором перекликаются элементы фанка, джазовых гармоний, ритмичного R’n’B и ретроспективных синт-пассажей. В этой пластинке коллектив исследует новые музыкальные территории и расширяет границы собственного звучания.

Отметим, что работа над альбомом протекала на протяжении последних двух лет. Путешествуя по пластинке, можно проследить, как классическое звучание Дао Парк постепенно сменяется новыми настроениями и музыкальными экспериментами, что послужили для группы неиссякаемым источником идей.

Дао Парк - Подорож

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины музыка
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