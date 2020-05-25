ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Популярна група покликала українців у музичну подорож

STYLERЖиття    25.05.2020 - 14:18
Популярна група покликала українців у музичну подорож
Дао Парк (фото надане музикантами)

Дао Парк випустили новий альбом "Подорож"

Популярна українська група Дао Парк, заснована джазовим музикантом Родіоном Івановим і вокалісткою Уляною Голіней, випустила новий альбом. Платівка отримала назву "Подорож".

"Ця робота — алегорія на життя як подорож. У процесі існування ми проходимо крізь різноманітні періоди й етапи, щоразу відчуваючи світ по-новому. Переживаємо безліч станів та настроїв у пошуках гармонії й балансу. Балансу енергій. Ось про що наш альбом", - так про свій перший лонгплей розповідають ідеологи Дао Парк.

Винахідливий неосоул, в якому поєднуються елементи фанку, джазових гармоній, ритмічного R’n’B та ретроспективних синт-пасажів. У своєму третьому релізі колектив досліджує нові музичні території й розширює межі власного звучання.

Зазначимо, що робота над альбомом відбувалася протягом останніх двох років. Подорожуючи по платівці, можна простежити, як класичне звучання Дао Парк поступово змінюється новими настроями та музичними експериментами, що послужили для групи невичерпним джерелом ідей.

Дао Парк - Подорож

Раніше ми писали про те, що зірка Х-Фактора порвала шаблони своїми новими піснями.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся