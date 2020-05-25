Популярна група покликала українців у музичну подорож

Дао Парк (фото надане музикантами)

Дао Парк випустили новий альбом "Подорож"

Популярна українська група Дао Парк, заснована джазовим музикантом Родіоном Івановим і вокалісткою Уляною Голіней, випустила новий альбом. Платівка отримала назву "Подорож".

"Ця робота — алегорія на життя як подорож. У процесі існування ми проходимо крізь різноманітні періоди й етапи, щоразу відчуваючи світ по-новому. Переживаємо безліч станів та настроїв у пошуках гармонії й балансу. Балансу енергій. Ось про що наш альбом", - так про свій перший лонгплей розповідають ідеологи Дао Парк.

Винахідливий неосоул, в якому поєднуються елементи фанку, джазових гармоній, ритмічного R’n’B та ретроспективних синт-пасажів. У своєму третьому релізі колектив досліджує нові музичні території й розширює межі власного звучання.

Зазначимо, що робота над альбомом відбувалася протягом останніх двох років. Подорожуючи по платівці, можна простежити, як класичне звучання Дао Парк поступово змінюється новими настроями та музичними експериментами, що послужили для групи невичерпним джерелом ідей.

Дао Парк - Подорож

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Автор: Марія Бойко