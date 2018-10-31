Последний день октября: синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В последний день октября в стране преимущественно будет сухо и тепло

Погода на 31 октября в Украине порадует жителей нашей страны. Так, по словам синоптиков, в среду по всей территории Украины будет без осадков. Более того, в большинстве областей сохранится теплая погода.

На востоке сегодня будет солнечно, температура до +13 градусов. Жителей южных областей ожидает переменная облачность с температурой воздуха до +20.

На западе Украины будет ясно и без осадков. Столбик термометра покажет до 19 градуса тепла. Без осадков и в северных регионах. Правда, здесь будет чуть-чуть прохладнее - до 15 градусов.

В центре страны облачно с прояснениями, температура до +18.

В столице Украины 31 октября в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется не более, чем до +15, а вечером термометры покажут до +11.

Погода в Украине на 31 октября (meteo.gov.ua)

Добавим, что нынешний октябрь уже оказался одним из самых теплых за 137 лет наблюдений.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года. Эксперт говорит, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

Также мы писали о том, что Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина