Останній день жовтня: синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В останній день жовтня в країні переважно буде сухо і тепло

Погода на 31 жовтня в Україні порадує жителів нашої країни. Так, за словами синоптиків, у середу по всій території України буде без опадів. Більш того, в більшості областей збережеться тепла погода.

На сході сьогодні буде сонячно, температура до +13 градусів. Жителів південних областей очікує мінлива хмарність з температурою повітря до +20.

На заході України буде ясно і без опадів. Стовпчик термометра покаже до 19 градусів тепла. Без опадів і в північних регіонах. Правда, тут буде трохи прохолодніше - до 15 градусів.

У центрі країни хмарно з проясненнями, температура до +18.

У столиці України 31 жовтня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря вдень підніметься не більше, ніж до +15, а ввечері термометри покажуть до +11.

Погода в Україні на 31 жовтня (meteo.gov.ua)

Додамо, що цьогорічний жовтень вже став одним з найтепліших за 137 років спостережень.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року. Експерт каже, що останній місяць осені "трохи полякає українців взимку".

Також ми писали про те, що Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна