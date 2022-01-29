ru ua
Сб, 29 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В постели и без макияжа: грустная Никитюк показала свое "сладкое утро" (видео)

Новина українською →
Суббота 29 января 2022 14:01
В постели и без макияжа: грустная Никитюк показала свое "сладкое утро" (видео) Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк порадовала поклонников новым видео, снятым прямо в постели. С присущим ей юмором телеведущая показала, что заставило ее проснуться с утра пораньше.

Забавный ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео растрепанная Леся без макияжа лежит в кровати, накрывшись до подбородка белым одеялом. Она лениво открывает глаза и тут же устало прикрывает их при резких звуках то ли дрели, то ли пилы из-за стены.

Ведущая выглядит усталой и грустной - вероятно, соседи не дали ей возможности выспаться.

"Мое сладкое утро", - иронично подписала ролик Никитюк. Позже в комментариях она также добавила, что это "мед для ушей".

На публикацию отреагировала подруга Леди Ле - певица и модель Даша Астафьева

"Это я пытаюсь встретиться с тобой", - пошутила она в комментариях.

Фолловеры артистки отметили, что это жизненная ситуация, и пожелали ей терпения.

  • Ось, що значить жити в новобудові...
  • Крепкого терпения
  • Ммм, какие приятные звуки
  • Такая знакомая история
  • Леся - ты даже тут модель!
  • Хаха, классное утро
  • Красивая
  • Какая жиза

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в зимнем аутфите за 79 000 грн засветилась в неожиданной компании на горнолыжном курорте.

К слову, Леся познакомила поклонников с братом и заявила, что ищет ему достойную невесту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов