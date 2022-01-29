В постели и без макияжа: грустная Никитюк показала свое "сладкое утро" (видео)
Леся Никитюк порадовала поклонников новым видео, снятым прямо в постели. С присущим ей юмором телеведущая показала, что заставило ее проснуться с утра пораньше.
Забавный ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео растрепанная Леся без макияжа лежит в кровати, накрывшись до подбородка белым одеялом. Она лениво открывает глаза и тут же устало прикрывает их при резких звуках то ли дрели, то ли пилы из-за стены.
Ведущая выглядит усталой и грустной - вероятно, соседи не дали ей возможности выспаться.
"Мое сладкое утро", - иронично подписала ролик Никитюк. Позже в комментариях она также добавила, что это "мед для ушей".
На публикацию отреагировала подруга Леди Ле - певица и модель Даша Астафьева
"Это я пытаюсь встретиться с тобой", - пошутила она в комментариях.
Фолловеры артистки отметили, что это жизненная ситуация, и пожелали ей терпения.
- Ось, що значить жити в новобудові...
- Крепкого терпения
- Ммм, какие приятные звуки
- Такая знакомая история
- Леся - ты даже тут модель!
- Хаха, классное утро
- Красивая
- Какая жиза
Ранее мы писали, что Леся Никитюк в зимнем аутфите за 79 000 грн засветилась в неожиданной компании на горнолыжном курорте.
К слову, Леся познакомила поклонников с братом и заявила, что ищет ему достойную невесту.