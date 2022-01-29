У ліжку і без макіяжу: сумна Нікітюк показала свій "солодкий ранок" (відео)

Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим відео, знятим прямо в ліжку. З властивим їй гумором телеведуча показала, що змусило її прокинутися зранку раніше.

На відео розпатлана Леся без макіяжу лежить в ліжку, накрившись до підборіддя білою ковдрою. Вона ліниво відкриває очі і тут же втомлено прикриває їх при різких звуках чи то дрилі, чи то пили з-за стіни.

Ведуча виглядає втомленою і сумною - ймовірно, сусіди не дали їй можливості виспатися.

"Мій солодкий ранок", - іронічно підписала ролик Нікітюк. Пізніше в коментарях вона також додала, що це "мед для вух".

На публікацію відреагувала подруга Леді Ле - співачка і модель Даша Астаф'єва

"Це я намагаюся зустрітися з тобою", - пожартувала вона в коментарях.

Фолловери артистки відзначили, що це життєва ситуація, і побажали їй терпіння.