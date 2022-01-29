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У ліжку і без макіяжу: сумна Нікітюк показала свій "солодкий ранок" (відео)

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Субота 29 січня 2022 14:01
У ліжку і без макіяжу: сумна Нікітюк показала свій "солодкий ранок" (відео) Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим відео, знятим прямо в ліжку. З властивим їй гумором телеведуча показала, що змусило її прокинутися зранку раніше.

Кумедний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео розпатлана Леся без макіяжу лежить в ліжку, накрившись до підборіддя білою ковдрою. Вона ліниво відкриває очі і тут же втомлено прикриває їх при різких звуках чи то дрилі, чи то пили з-за стіни.

Ведуча виглядає втомленою і сумною - ймовірно, сусіди не дали їй можливості виспатися.

"Мій солодкий ранок", - іронічно підписала ролик Нікітюк. Пізніше в коментарях вона також додала, що це "мед для вух".

На публікацію відреагувала подруга Леді Ле - співачка і модель Даша Астаф'єва

"Це я намагаюся зустрітися з тобою", - пожартувала вона в коментарях.

Фолловери артистки відзначили, що це життєва ситуація, і побажали їй терпіння.

  • Ось, що значить жити в новобудові...
  • Міцного терпіння
  • Ммм, які приємні звуки
  • Така знайома історія
  • Леся - ти навіть тут модель!
  • Хаха, класний ранок
  • Красива
  • Яка жиза

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в зимовому аутфіті за 79 000 грн засвітилася в несподіваній компанії на гірськолижному курорті.

До слова, Леся познайомила шанувальників з братом і заявила, що шукає йому гідну наречену.

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Леся Нікітюк
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