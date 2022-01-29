У ліжку і без макіяжу: сумна Нікітюк показала свій "солодкий ранок" (відео)
Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим відео, знятим прямо в ліжку. З властивим їй гумором телеведуча показала, що змусило її прокинутися зранку раніше.
Кумедний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео розпатлана Леся без макіяжу лежить в ліжку, накрившись до підборіддя білою ковдрою. Вона ліниво відкриває очі і тут же втомлено прикриває їх при різких звуках чи то дрилі, чи то пили з-за стіни.
Ведуча виглядає втомленою і сумною - ймовірно, сусіди не дали їй можливості виспатися.
"Мій солодкий ранок", - іронічно підписала ролик Нікітюк. Пізніше в коментарях вона також додала, що це "мед для вух".
На публікацію відреагувала подруга Леді Ле - співачка і модель Даша Астаф'єва
"Це я намагаюся зустрітися з тобою", - пожартувала вона в коментарях.
Фолловери артистки відзначили, що це життєва ситуація, і побажали їй терпіння.
- Ось, що значить жити в новобудові...
- Міцного терпіння
- Ммм, які приємні звуки
- Така знайома історія
- Леся - ти навіть тут модель!
- Хаха, класний ранок
- Красива
- Яка жиза
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в зимовому аутфіті за 79 000 грн засвітилася в несподіваній компанії на гірськолижному курорті.
До слова, Леся познайомила шанувальників з братом і заявила, що шукає йому гідну наречену.