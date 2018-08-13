"Потому что "убивал братский народ": скандального врача вернули на работу в Институт рака

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Медик пошла на повышение и будет руководить прибыльным направлением

Скандального врача онкогематологического отделения Института рака, которая отказалась лечить ветерана АТО, Анну Губареву восстановили на работе. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Анну Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО Виталия Драгана, уволили в начале июня этого года. А спустя два месяца ее восстановили в должности и дали повышение. Она теперь ответственная за одно из самых прибыльных направлений в Институте рака – за клинические испытания.

Официально должность, на которую Губареву назначили, называется секретарь Комиссии по вопросам этики при национальном Институте рака. Именно этот человек теперь будет отвечать за согласование проведения клинических испытаний в институте.

“Директор Института, после того, как все СМИ и и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун написали об увольнении врача, втихую не только восстановила ее в должности, но и сделала ответственной за одно из самых прибыльных направлений – клинические испытания в Институте", — рассказывает Устинова Александра, член правления Центра противодействия коррупции.

Скриншот документа (antac.org.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области АТОшнику отказали в лечении.

"Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, которое мне необходимо. Встретила она меня "тепло", аж в жар бросило от ее слов: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", - рассказал боец.

Позже, Уляна Супрун сообщила, что Анну Губареву уволили с занимаемой должности.

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защите наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - написала Супрун.

Видео: РБК-Украина