"Тому що "вбивав братський народ": скандального лікаря повернули на роботу в Інститут раку

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Медик пішла на підвищення і буде керувати прибутковим напрямком

Скандального лікаря онкогематологічного відділення Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, Анну Губареву поновили на роботі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ганну Губареву, яка відмовилася лікувати ветерана АТО Віталія Драгана, звільнили на початку червня цього року. А через два місяця її поновили на посаді і дали підвищення. Вона тепер відповідальна за одне з найбільш прибуткових напрямків в Інституті раку – за клінічні випробування.

Офіційно посада, на яку Губареву призначили, називається секретар Комісії з питань етики при національному Інституті раку. Саме ця людинатепер буде відповідати за погодження проведення клінічних випробувань в інституті.

“Директор Інституту, після того, як всі ЗМІ та і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написали про звільнення лікаря, нишком не тільки відновила її на посаді, але і зробила відповідальною за одне з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті", — розповідає Олександра Устінова, член правління Центру протидії корупції.

Скріншот документа (antac.org.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Кіровоградській області АТОшнику відмовили в лікуванні.

"Потрапив до пані Губаревой Ганні Олександрівні, кандидата медичних наук, яка спеціалізується саме на такому лікуванні, яке мені необхідно. Зустріла вона мене "тепло", аж у жар кинуло від її слів: "Ніяких тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав", - розповів боєць.

Пізніше, Уляна Супрун повідомила, що Ганну Губареву звільнили з займаної посади.

"Лікар, яка відмовила ветерану АТО в лікуванні, вже звільнена. Спасибі громадськості і народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію в захисті наших ветеранів. Впевнюся, що Віталій отримає необхідну допомогу", - написала Супрун.

Відео: РБК-Україна