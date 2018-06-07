"Потому что "убивал братский народ": в Кировоградской области АТОшнику отказали в лечении

Боец получил направление в Национальный институт рака

В Кропивницком Кировоградской области отказали в лечении онкобольному бойцу АТО Виталию Драгану. Об этом военный рассказал в интервью CBN.

Боец лечился в Кировоградском областном онкодиспансере, где Виталий прошел восемь "химий". С лечением помогали небезразличные люди, но улучшений не наблюдалось, состояние только ухудшалось.

Фото: Виталий Драган (cbn.com.ua)

Тогда его отправили в Национальный институт рака.

"Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, которое мне необходимо. Встретила она меня "тепло", аж в жар бросило от ее слов: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", - рассказал боец.

За полный курс лечения бойцу сказали заплатить полную стоимость – 200 тыс. грн.

Журналисты связались с Анной Губаревой, чтобы разъяснить ситуацию.

Она сообщила, что у Виталия Драгана не чувствительная к химиотерапии опухоль и ему требуется пересадка костного мозга. На такую процедуру государство средств не выделяет, а потому военному придется самому ее оплачивать.

"Государство не беспекоится о них. Их просто посылают туда и все. А государству все равно. И это хорошо, что сейчас хорошо, а потом будут еще и виноваты также как афганцы. Потому что зачем туда шли и стреляли в своих. Вот все, что я сказала. Это мое личное мнение… Он услышал только это", - сказала она.

Напомним, боец с позывным Биг Бой рассказал, как его тянуло вернуться на передовую.

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