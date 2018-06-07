"Тому що "вбивав братський народ": у Кіровоградській області АТОшнику відмовили в лікуванні

Боєць отримав направлення в Національний інститут раку

У Кропивницького Кіровоградської області відмовили в лікуванні онкохворій бійцеві АТО Віталію Драгану. Про це військовий розповів в інтерв'ю CBN.

Боєць лікувався в Кіровоградському обласному онкодиспансері, де Віталій пройшов вісім "хімій". З лікуванням допомагали небайдужі люди, але поліпшень не спостерігалося, стан тільки погіршувався.

Фото: Віталій Драган (cbn.com.ua)

Тоді його відправили в Національний інститут раку.

"Потрапив до пані Губаревой Ганні Олександрівні, кандидатові медичних наук, яка спеціалізується саме на такому лікуванні, яке мені необхідно. Зустріла вона мене "тепло", аж у жар кинуло від її слів: "Ніяких тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав", - розповів боєць.

За повний курс лікування бійцеві сказали заплатити повну вартість – 200 тис. грн.

Журналісти зв'язалися з Анною Губаревой, щоб роз'яснити ситуацію.

Вона повідомила, що у Віталія Драгана не чутлива до хіміотерапії пухлина і йому потрібна пересадка кісткового мозку. На таку процедуру держава коштів не виділяє, а тому військовому доведеться самому її оплачувати.

"Держава не беспекоится про них. Їх просто посилають туди і все. А державі все одно. І це добре, що зараз добре, а потім будуть ще і винні також як афганці. Бо навіщо туди йшли і стріляли в своїх. Ось все, що я сказала. Це моя особиста думка... Він почув тільки це", - сказала вона.

Нагадаємо, боєць з позивним Біг Бой розповів, як його тягнуло повернутися на передову.

Термінова новина за 7 червня