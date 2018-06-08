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Наказали женщину-врача, которая отказалась лечить украинского военного

STYLERLIFE        08.06.2018 - 14:43
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Ветерану АТО отказали в лечении в Институте рака

Стало известно, что врач Института рака в Киеве Анна Губарева, которая отказалась лечить ветерана АТО с Кропивницкого Виталия Драгана, уволена. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на своей странице в соцсети Twitter.

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защите наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - написала Супрун.

Она также опубликовала снимок письма, в котором сообщается, что участник АТО Виталий Драган из Кропивницкого, 1992 года рождения, обратился в Институт рака по направлению Кировоградского областного госпиталя для ветеранов войны.

Фото: Документ (twitter.com/usuprun)

"При осмотре Драгана врачом гематологического отделения Анной Губарев было допущено неэтичное поведение. По этому поводу было проведено служебное расследование. Врач Губарева уволена с занимаемой должности", - сказано в документе.

Скриншот поста (twitter.com/usuprun)

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области АТОшнику отказали в лечении.

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Теги: рак, лечение, Боец, военный
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