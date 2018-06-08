Покарали жінку-медика, яка відмовилася лікувати українського військового

Ветерану АТО відмовили в лікуванні в Інституті раку

Стало відомо, що лікар Інституту раку в Києві Анна Губарєва, яка відмовилася лікувати ветерана АТО з Кропивницького Віталія Драгана, звільнена. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"Лікар, яка відмовила ветерану АТО в лікуванні, вже звільнена. Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію в захисті наших ветеранів. Пересвідчусь, що Віталій отримає необхідну допомогу", - написала Супрун.

Вона також опублікувала знімок листа, в якому повідомляється, що учасник АТО Віталій Драган з Кропивницького, 1992 року народження, звернувся в Інститут раку за напрямом Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни.

Фото: Документ (twitter.com/usuprun)

"При огляді Драгана лікарем гематологічного відділення Ганною Губарєвою було допущено неетичну поведінку. З цього приводу було проведено службове розслідування. Лікар Губарєва звільнена з займаної посади", - сказано в документі.

Скріншот поста (twitter.com/usuprun)

Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області АТОшнику відмовили в лікуванні.

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