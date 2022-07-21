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Эта повседневная привычка может спровоцировать сердечный приступ у здорового человека

Что может спровоцировать сердечный приступ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Болезнь сердца - это одна из самых распространенных причин внезапной смерти человека.

Некоторые исследования показали, что приступ может быть спровоцирован несколькими привычками, одна из которых может произойти в душе, пишет Express.

Внезапная остановка притока крови к сердцу может привести к опасному кислородному голоданию органа, хотя люди все еще находятся в сознании и дышат.

Одна привычка в душе может ускорить появление симптомов

Многие жертвы сердечного приступа сообщают о боли в груди и одышке в моменты, предшествующие приступу.

По мнению некоторых экспертов, воздействие внезапных потоков воды может быть опасным для людей с сердечными заболеваниями.

"Сердечный приступ возникает, когда одна из коронарных артерий сердца внезапно блокируется или имеет чрезвычайно медленный кровоток", - сообщает Harvard Health.

Сердечный приступ также называют инфарктом миокарда. Причиной внезапной закупорки коронарной артерии является образование тромба.

Ранее в этом году The Conversation сообщало, что холодный душ может оказать негативное влияние на людей с сердечными заболеваниями, "поскольку он может спровоцировать сердечный приступ или нарушения сердечного ритма".

Холодная вода вызывает сужение кровеносных сосудов кожи, что увеличивает сопротивление кровотоку внутри тела.

В результате также увеличивается частота сердечных сокращений, из-за чего сердцу становится труднее перекачивать кровь по телу. В результате может повыситься давление внутри кровеносных сосудов.

Таким образом, вызывая сужение сосудов, холодная вода может спровоцировать сердечный приступ даже у относительно молодых и здоровых людей.

Как мы писали ранее, ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти.

Также читайте, что назван популярный противовоспалительный препарат, который может повысить риск сердечного приступа.

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сердечный приступ