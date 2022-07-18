Ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти
Ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые добавляют больше соли в пищу за столом, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти.
Об этом пишет ScienceDaily.
Британский фонд сердца выступил с предостережением, что привычка подсаливать еду за столом связана со склонностью людей ранней смерти.
Исследования показывают, что у людей, которые всегда добавляют соль в свои блюда, риск преждевременной смерти на 28% выше, чем у тех, кто никогда или редко добавляет эту специю.
В частности, новые расчеты, проведенные Школой общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане свидетельствуют, что один человек из каждых ста, который добавляет соль, может умереть молодым.
По словам ученых, до 50 лет продолжительность жизни женщин и мужчин, которые имеют привычку добавлять соль в пищу, сокращается на 1,5 и 2,28 года.
Всем людям нужно определенное количество натрия в нашем рационе, но его избыток может привести к высокому кровяному давлению, что, в свою очередь повышает риск сердечного приступа и инсульта.
Сколько соли не навредит организму
Для взрослого человека и детей от 11 лет рекомендуемое количество соли составляет 5 г в сутки.
Дети не должны есть много соли, поскольку их почки не до конца развиты для ее переработки:
- от 1 до 3 лет следует есть не более 2 г соли в день (0,8 г натрия)
- от 4 до 6 лет - не более 3 г соли в день (1,2 г натрия)
- 7-10 лет - не более 5 г соли в день (2 г натрия)
- младенцам до 1 года вообще рекомендовано потреблять менее 1 г соли в день.
Конечно, чрезмерное употребление соли способно нанести вред даже практически здоровому человеку. Однако существует категория пациентов, которым крайне рекомендовано ограничение соли, к ним относятся:
- заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонию, сердечную недостаточность;
- болезни почек;
- нарушение работы поджелудочной железы;
- язвенную болезнь желудка, гастрит с повышенной кислотностью;
- воспалительные процессы в кишечнике;
- ревматизм;
- воспалительные процессы глаз и носа хронического характера;
- заболевания кожи;
- ожирение.
Ранее мы сообщали, что случится с организмом, если отказаться от соли всего на 10 дней.
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