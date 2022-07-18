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Ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 10:43
Ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти Соль вредит здоровью и увеличивает риск смерти (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые добавляют больше соли в пищу за столом, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти.

Об этом пишет ScienceDaily.

Британский фонд сердца выступил с предостережением, что привычка подсаливать еду за столом связана со склонностью людей ранней смерти.

Исследования показывают, что у людей, которые всегда добавляют соль в свои блюда, риск преждевременной смерти на 28% выше, чем у тех, кто никогда или редко добавляет эту специю.

В частности, новые расчеты, проведенные Школой общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане свидетельствуют, что один человек из каждых ста, который добавляет соль, может умереть молодым.

По словам ученых, до 50 лет продолжительность жизни женщин и мужчин, которые имеют привычку добавлять соль в пищу, сокращается на 1,5 и 2,28 года.

Всем людям нужно определенное количество натрия в нашем рационе, но его избыток может привести к высокому кровяному давлению, что, в свою очередь повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Сколько соли не навредит организму

Для взрослого человека и детей от 11 лет рекомендуемое количество соли составляет 5 г в сутки.

Дети не должны есть много соли, поскольку их почки не до конца развиты для ее переработки:

  • от 1 до 3 лет следует есть не более 2 г соли в день (0,8 г натрия)
  • от 4 до 6 лет - не более 3 г соли в день (1,2 г натрия)
  • 7-10 лет - не более 5 г соли в день (2 г натрия)
  • младенцам до 1 года вообще рекомендовано потреблять менее 1 г соли в день.

Конечно, чрезмерное употребление соли способно нанести вред даже практически здоровому человеку. Однако существует категория пациентов, которым крайне рекомендовано ограничение соли, к ним относятся:

  • заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонию, сердечную недостаточность;
  • болезни почек;
  • нарушение работы поджелудочной железы;
  • язвенную болезнь желудка, гастрит с повышенной кислотностью;
  • воспалительные процессы в кишечнике;
  • ревматизм;
  • воспалительные процессы глаз и носа хронического характера;
  • заболевания кожи;
  • ожирение.

Ранее мы сообщали, что случится с организмом, если отказаться от соли всего на 10 дней.

Также мы писали, можно ли солить и консервировать с йодированной солью.

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