Повышение пенсий в марте: украинцам указали на важный нюанс

Стало известно, сколько получат прибавки те, кто получал минимальную пенсию

Большинство украинских пенсионеров после индексации пенсий, которую планируют провести в марте, получат не более 100 гривен доплаты. Об этом сообщил финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии для Gazeta.ua.

Он объяснил, что существенные изменения суммы пенсионных выплат будут только у тех, кто имеет более 30 лет стажа, при чем часть этого стажа заработана была после 2000-го года. Фактически значительное повышение пенсий ждет пенсионеров, которым сейчас от 60 до 65 лет. А вот те, кто вышел на пенсию раньше или имеет стаж менее 30 лет, а также те, кто до индексации получал минимальную пенсию, ждет разочарование. В марте их выплаты увеличатся в среднем на 100 гривен.

"Выплаты ощутимо могут вырасти для определенной группы пенсионеров. Для остальных украинцев пенсии поднимут на несколько гривен. В меморандуме с МВФ говорится, что Украина в 2019-м обязуется заморозить зарплаты чиновников. Ограничить рост заработных плат бюджетников и индексации пенсий на уровне 8-9%. Это превращает пенсионную реформу в фарс", - сказал Алексей Кущи напомнил, что были заявления, что пенсии увеличат на 17-20%. Это значительно превышает уровень инфляции.

Также эксперт отметил то, что индексации пенсий могут заморозить по итогам 2019 года.

"Пересчитывать пенсии пообещали ежегодно независимо от власти. Но проблема в том, что автоматическую индексацию пенсий проводят под выборы. Никто не гарантирует, что по итогам 2019-го эту норму заморозят каким-то специальным законодательным актом", - объяснил Кущ.

Он считает, что такая пенсионная система не сможет нормально работать и предложил свой вариант для украинцев.

"Необходимо реформировать единый социальный взнос. Разделить его на 2 составляющие. Это фиксированный налог с фонда заработной платы, чтобы люди получали минимальные социальные выплаты. Все остальное - накопительные взносы. Тогда украинцы смогут самостоятельно откладывать деньги на пенсию", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, на сколько хватит обещанной прибавки к пенсии.

А также рассказывали о том, что названа неожиданная причина того, что пенсии станет получать сложнее.