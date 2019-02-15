Получать пенсии станет сложнее: неожиданная причина

Фото: Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

От солидарной системы выплаты пенсий нужно отказаться, говорит эксперт

В Украине относительно пенсий периодически появляются обнадеживающие новости. Например, с 1 марта индексация пенсий ежегодно будет проводиться автоматически.

Однако в государстве систематически растет количество пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, которое платит налоги, часть которых идет на выплату пенсий. Поэтому год за годом выплачивать средства пенсионерам будет все сложнее. Стоит сказать, речь идет об относительно далекой перспективе, а не ближайших годах.

Что с этим делать – Styler спросил Владимира Дубровского, старшего экономиста Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главного эксперта группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ. По его мнению, солидарная пенсионная система в Украине уже давно работать не может. Эксперты об этой проблеме активно говорят еще с 90-х годов, напоминает он.

"На самом деле это именно то, на чем я всегда акцентирую внимание, и мои коллеги это тоже подчеркивают. Солидарная пенсионная система у нас уже давно не может работать, потому она для такой демографии просто не работает. Надо или отказываться от солидарной системы, или массово привлекать мигрантов, как это делают страны "старой Европы" для того, чтобы эти мигранты работали, платили тот же ЕСВ (единый социальный взнос – ред.), , а затем выходили на пенсию и получали ее", - объясняет эксперт.

Фото: Пенсии в Украине (УНИАН)

По его мнению, привлечение мигрантов в Украину - на данный момент плохой путь.

"Тем более, что Украина не настолько богата, чтобы иметь возможность привлечь много мигрантов из более-менее приличных стран. В то же время солидарная система просто не может работать, так как по своему принципу она построена как финансовая пирамида. Единственная разница в том, что из финансовой пирамиды выход добровольный, а вот из солидарной пенсионной системы выйти нельзя", - говорит Владимир Дубровский.

Поэтому такая система сейчас уже не выгодна и не может быть выгодна для тех, кто в ней участвует.

"Когда-то, когда ее вводили, "пирамида" расширялась, и это было очень выгодно. А сейчас она сужается – количество трудоспособного населения уменьшается. Нынешние пенсии выплачиваются просто за счет бюджетных поступлений. То есть не надо говорить о дефиците пенсионного фонда, не говорить о ЕСВ, а просто надо искать возможности сэкономить на каких бюджетных расходах, где собрать налоги, чтобы выплатить пенсии безотносительно к тому, сколько есть работающих," - считает он.

В дальнейшем стоит установить такую систему, которая действует во многих странах, где людям преклонного возраста просто выплачивается определенное фиксированное содержание, говорит экономист.

"У нас в 2016 году часть пенсионеров именно такое содержание и получали. И это содержание могли бы получить все в зависимости от того, что они делали, но по достижению определенного возраста - 65 лет или больше. Если человек хочет обеспечить себе пенсию, то должен накапливать, откладывать. Для этого есть разные инструменты, их должно обеспечить и гарантировать государство. Но не отбирать деньги насильно, а именно создавать привлекательные условия для того, чтобы люди накапливали средства", - говорит он.

Напомним, что в Украине повысилась пенсия для людей, которые имеют большой трудовой стаж.

Также украинцам объяснили, что значит, когда НБУ сохранил учетную ставку на том же уровне, который был раньше.