Повысят ли цены на железнодорожные билеты в Украине: власти дали ответ

Цены на железнодорожные билеты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Министерстве инфраструктуры заявили, что повышать стоимость железнодорожных билетов не планируют

Цены на железнодорожные билеты в Украине в Министерстве инфраструктуры поднимать не будут. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram канале.

По мнению чиновника, стоимость железнодорожных билетов не должна повышаться, чтобы восстановить работу транспорта.

"Мы точно не будем повышать цены на железнодорожные билеты. Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", — отметил министр.

Ранее Владислав Криклий заявил, что в рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования. По его словам, "Укрзализныця" уже готова к возобновлению пассажирских перевозок. Карантинные меры сохранятся: маски, температурный скрининг пассажиров, дезинфекция салонов и помещений вокзалов и станций.

Как мы писали ранее, в Украине с 22 мая возобновляет работу общественный транспорт в регионах, где эпидемиологическая ситуация демонстрирует улучшение. Городские, пригородные и внутриобластные сообщения снова начинают работу в регионах.

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Автор: Анна Ярошенко