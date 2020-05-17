Появилось видео, где "копы" угрожают волонтерам: я сейчас вас застрелю

Сотрудники полиции угрожали расстрелом украинским волонтерам. Как сообщает одна из пострадавших, полицейские остановили машину волонтеров на Житомирской трассе с большим количеством претензий. При отсутствии нарушений "копы" начали издеваться и даже угрожать.

Как рассказала в своем Facebook Диана Макарова, украинская волонтерка, только один из "копов-разбойников" назвал свое имя.

"Нашу машину остановили полицейские на Житомирской трассе, остановка "Сосновый бор" претензии:

- Почему в машинах без масок? (Сами полицейские прикрывали маской только рот).

- Почему в машине четыре человека? (Посадочных мест 5). Разъяснения пресс-секретаря патрульной полиции Киева по масочному режиму в частных автомобилях, похоже, эти патрульные не видели.

- Почему в машине собака? После наших многочисленных замечаний полицейский наконец надвинул маску на нос. Двое из группы отказались представляться. Один данные о себе предоставил - Гоцкивський Валентин Францевич ГЧП 006816. Жетон 0039039", - говорится в публикации.

Полиция угрожает украинским волонтерам (фото: facebook.com/diana.makarova.37)

После того, как волонтеры рассказали о своей деятельности, полицейские стали целенаправленно издеваться и угрожать им.

"Нам угрожали оружием, кричали "А чего вы не на фронте? Что вы делаете в Киеве?" Смеялись:

- О, полная машина клоунов.

- Вы что, на Фрунзе едете?

Все время смеялись:

- О, вы такие законопослушные ...

Странная ситуация, когда полиция издевается над законопослушностью граждан. Когда мы честно предупредили, что выложим видео и фото в интернет - нам просто рассмеялись в лицо", - рассказывает волонтер об издевательствах.

Полиция угрожает украинским волонтерам (фото: facebook.com/diana.makarova.37)

Диана Макарова также поделилась видео, на котором полицейские угрожали застрелить собаку.

"Были реальные угрозы: - Я сейчас собаку застрелю, вас застрелю. При этом один велел вывести собаку из багажника, второй тут же начал угрожать, что застрелит собаку. Пес агрессии не проявлял. Полицейские постоянно держали руку на пистолете. Крыли матом. После всего отпустили, штраф не выписывали (нарушений-то нет). Похоже, что цель была - просто поиздеваться или спровоцировать", - подытожила волонтерка.

Полиция угрожает украинским волонтерам

Напомним, что ранее в Харькове темнокожий неадекват с палкой накинулся на "копов".