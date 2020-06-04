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Появилось видео, как Зеленский стреляет в "кабана": убивать нельзя

STYLERЖизнь    04.06.2020 - 17:07
Появилось видео, как Зеленский стреляет в "кабана": убивать нельзя
Владимир Зеленский пострелял из лука (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, что животных убивать нельзя

Владимир Зеленский в четверг, 4 июня, совершил поездку в Каменец-Подольский. Президент провел совещание с представителями туристической отрасли на свежем воздухе, пострелял в кабана и отведал знаменитую грибную юшку.

Во время своей рабочей поездки в Хмельницкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Каменец-Подольский. Совещание с представителями туристической отрасли региона решено было провести на свежем воздухе, а перед этим президент погулял по знаменитой крепости и поупражнялся в стрельбе из лука. Видео было опубликовано на странице Офиса президента в социальной сети Facebook.

Президенту показали тир и предложили самому сделать выстрел из лука. Владимир Зеленский сделал выстрел и попал стрелой в ногу кабану, правда нарисованному на бумаге.

Появилось видео, как Зеленский стреляет в &quot;кабана&quot;: убивать нельзя

Президент Владимир Зеленский стреляет из лука (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

"Не убил – уже хорошо. Убивать нельзя", - так президент прокомментировал свой выстрел по мишени.

После совещания с представителями туризма, президента Владимира Зеленского угостили обедом и знаменитой грибной юшкой.

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменец-Подольском – это высший пилотаж! Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!" – написал на своей странице в Facebook президент и опубликовал фото.

Появилось видео, как Зеленский стреляет в &quot;кабана&quot;: убивать нельзя

Президент Зеленский ест грибную юшку (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский пробежал по Хмельницкому 8 километров и признался в зависимости.

А также рассказывали о том, что президент Зеленский готов оплатить возможный штраф за кафе во время карантина.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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