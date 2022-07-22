Появился календарь выходных и праздников августа 2022: будем ли отдыхать дополнительно

В августе 2022 в Украине - самый главный праздник - День Независимости. Каждый год этот день выходной, но в этом году, из-за войны он может быть отменен. Пока же продолжительность военного положения определена до 23-го августа.

Какие праздники отметим, сколько будет выходных - читайте ниже в материале Styler.