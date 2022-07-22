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Появился календарь выходных и праздников августа 2022: будем ли отдыхать дополнительно

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 11:15
Появился календарь выходных и праздников августа 2022: будем ли отдыхать дополнительно Фото: появился календарь выходных и праздников августа 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В августе 2022 в Украине - самый главный праздник - День Независимости. Каждый год этот день выходной, но в этом году, из-за войны он может быть отменен. Пока же продолжительность военного положения определена до 23-го августа.

Какие праздники отметим, сколько будет выходных - читайте ниже в материале Styler.

Из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.

Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

Выходными днями станут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 августа.

Появился календарь выходных и праздников августа 2022: будем ли отдыхать дополнительно

Самые главные праздники в августе 2022

  • 1 августа - День инкассатора
  • 2 августа - День аэромобильных войск
  • 5 августа - Международный день светофора
  • 7 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
  • 8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины
  • 9 августа - Международный день коренных народов мира
  • 12 августа - Международный день молодежи
  • 14 августа - Медовый Спас (Маковей), День строителя, День работников ветеринарной медицины
  • 15 августа - День археолога
  • 19 августа - Яблочный Спас, День пасечника
  • 21-25 августа - Курбан-байрам
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика
  • 28 августа - День шахтера
  • 29 августа - Ореховый Спас

Ранее мы писали про сильную магнитную бурю, которая будет в ближайшие дни.

Также сообщалось, какая погода будет в ближайшие дни.

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Праздники в Украине
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