З'явився календар вихідних і свят серпня 2022: чи будемо відпочивати додатково
У серпні 2022 в Україні - найголовніше свято - День Незалежності. Щороку цей день вихідний, але цьогоріч, через війну він може бути скасований. Поки ж тривалість воєнного стану визначена до 23-го серпня.
Які свята відзначимо, скільки буде вихідних - читайте нижче в матеріалі Styler.
Через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.
Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.
Вихідними днями стануть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 серпня.
Найголовніші свята у серпні 2022
- 1 серпня - День інкасатора
- 2 серпня - День аеромобільних військ
- 5 серпня - Міжнародний день світлофора
- 7 серпня - День Повітряних сил Збройниx Сил України
- 8 серпня - День військ зв'язку Збройниx Сил України
- 9 серпня - Мiжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня - Міжнародний день молоді
- 14 серпня - Медовий Спас (Маковій), День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
- 15 серпня - День археолога
- 19 серпня - Яблучний Спас, День пасічника
- 21-25 серпня - Курбан-байрам
- 23 серпня - День Державного Прапора України
- 24 серпня - День Незалежності України
- 27 серпня - День авіації України, День далекобійника
- 28 серпня - День шахтаря
- 29 серпня - Горіховий Спас
Раніше ми писали про сильну магнітну бурю, яка буде найближчими днями.
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