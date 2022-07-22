З'явився календар вихідних і свят серпня 2022: чи будемо відпочивати додатково

У серпні 2022 в Україні - найголовніше свято - День Незалежності. Щороку цей день вихідний, але цьогоріч, через війну він може бути скасований. Поки ж тривалість воєнного стану визначена до 23-го серпня.

Які свята відзначимо, скільки буде вихідних - читайте нижче в матеріалі Styler.