Появился календарь выходных и праздников августа 2022: будем ли отдыхать дополнительно

В августе 2022 в Украине - самый главный праздник - День Независимости. Каждый год этот день выходной, но в этом году, из-за войны он может быть отменен. Пока же продолжительность военного положения определена до 23-го августа.
Какие праздники отметим, сколько будет выходных - читайте ниже в материале Styler.
Из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.
Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
Выходными днями станут: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 августа.
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