З'явився календар вихідних і свят серпня 2022: чи будемо відпочивати додатково

У серпні 2022 в Україні - найголовніше свято - День Незалежності. Щороку цей день вихідний, але цьогоріч, через війну він може бути скасований. Поки ж тривалість воєнного стану визначена до 23-го серпня.
Які свята відзначимо, скільки буде вихідних - читайте нижче в матеріалі Styler.
Через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.
Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.
Вихідними днями стануть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 серпня.
Раніше ми писали про сильну магнітну бурю, яка буде найближчими днями.
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