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З'явився календар вихідних і свят серпня 2022: чи будемо відпочивати додатково

Фото: З'явився календар вихідних і свят серпня 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У серпні 2022 в Україні - найголовніше свято - День Незалежності. Щороку цей день вихідний, але цьогоріч, через війну він може бути скасований. Поки ж тривалість воєнного стану визначена до 23-го серпня.

Які свята відзначимо, скільки буде вихідних - читайте нижче в матеріалі Styler.

Через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

Вихідними днями стануть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 30, 31 серпня.

Найголовніші свята у серпні 2022

  • 1 серпня - День інкасатора
  • 2 серпня - День аеромобільних військ
  • 5 серпня - Міжнародний день світлофора
  • 7 серпня - День Повітряних сил Збройниx Сил України
  • 8 серпня - День військ зв'язку Збройниx Сил України
  • 9 серпня - Мiжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня - Міжнародний день молоді
  • 14 серпня - Медовий Спас (Маковій), День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
  • 15 серпня - День археолога
  • 19 серпня - Яблучний Спас, День пасічника
  • 21-25 серпня - Курбан-байрам
  • 23 серпня - День Державного Прапора України
  • 24 серпня - День Незалежності України
  • 27 серпня - День авіації України, День далекобійника
  • 28 серпня - День шахтаря
  • 29 серпня - Горіховий Спас

Раніше ми писали про сильну магнітну бурю, яка буде найближчими днями.

Також повідомлялося, яка погода буде найближчими днями.

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