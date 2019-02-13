Хотите оригинально поздравить своих близких с Днем святого Валентина? Мы подобрали лучшие варианты романтичных и шуточных посланий для любимых

Праздник, пришедший к нам из Европы, больше популярен среди молодежи, поэтому многие ищут прикольные поздравления с Днем святого Валентина. Они демонстрируют чувство юмора, степень близости отношений, поднимают настроение любимым и друзьям.

Прикольные поздравления с Днем святого Валентина

Фото: Прикольные поздравления на 14 февраля

Можно по-всякому относится к этому празднику, но ни одна девушка не устоит перед таким шуточным посланием:

День святого Валентина

В сердце мне вогнал стрелу.

Ты - прекрасная Мальвина,

И тебя я так люблю!

Я сегодня - Буратино,

Завтра - буду я Пьеро!

Ты всегда моя картина!

Я всегда твоё перо!

Тот, кто не боится давать обещания и уверен в своих силах, может отослать возлюбленной/возлюбленному такие строки:

В день Любви тебе желаю -

Много нежности, любви!

И желанья исполняю,

И поверь - не только три!

Или такие:



Любви я нам с тобой желаю

Огромной чистой как слеза,

И чтобы в жизни улыбались

Твои счастливые глаза

Если же отношения только зарождаются, свои чувства можно раскрыть такими строчками:

Забронировал местечко

Для тебя в своем сердечке.

Поцелуем заплати -

Улыбнись и заходи!

А какой женщине, даже не первый год живущей в браке, будет неприятно получить очередное признание в любви:

Амур промазал, что ли? Не пойму...

Влюбился дважды я в свою жену.

Как поздравить любимого/любимую с Днем святого Валентина

Фото: Праздничная "валентинка" для любимых

Не всегда для выражения своих чувств можно пользоваться шутливыми выражениями, в большинстве случаев мы отдаем предпочтение красивым словам, поэтому востребованы и лирические поздравления с Днем св. Валентина:

В день святого Валентина

Пусть любовь волной нахлынет,

В море страсти окунет,

На гребне счастья унесет

Подальше от беды, разлуки,

Печали, ссоры, зла и скуки.

Туда, где будет все в порядке,

Где будет жизнь казаться сладкой.

***

С днём Влюбленных поздравляю,

Счастья, радости желаю.

По секрету я скажу:

Я тобою дорожу!

Пусть горячая любовь

Разгоняет твою кровь.

Много нежности и ласки,

Пускай будет всё как в сказке!



Многие поздравления с Днем всех влюбленных являются адресными. Начнем с теплых слов для любимой:

Становится на сердце жарко,

Когда тебя встречаю я -

Как будто солнце светит ярко

Сквозь непогоду февраля!

С днем всех влюбленных поздравляю

Тебя, любимая моя,

И каждый миг я повторяю,

Как сильно я люблю тебя!

А девушка, в свою очередь, может посвятить любимому парню такие строки:

Я живу как в раю, я не ем и не сплю.

Мне дышать через раз даже можно.

Ты - дыханье моё, ты - еда и питьё,

Без тебя мне прожить очень сложно.

Я от счастья пою! Я тебя так люблю,

Что пустыни цветут на планете!

Без тебя у меня что ни день - западня.

Я так рада, что ты есть на свете!

Если же в такой день судьбе угодно разделить вас расстоянием, перешлите второй половинке такие слова:

Я сейчас от тебя далеко,

Но так хочется быть рядом...

Ведь мне с тобою так легко,

Люблю тебя - и большего не надо!

И в день влюбленных я тебе желаю,

Не скучать, а чаще улыбаться!

Ведь я приеду скоро, обещаю,

И никогда не будем расставаться!

Фото: Поздравления с Днем влюбленных

Даже в офисе ваши коллеги оценят, если вы подготовите поздравления с 14 февраля в виде настенной "валентинки" для всех, она поднимет настроение, создаст праздничную атмосферу и намекнет шефу, что неплохо бы пораньше уйти всем домой:

Пусть кружатся, танцуют снежинки,

Наметает сугробы зима,

Всех согреют теплом "валентинки".

С Днём влюблённых, родная страна!

Пусть святой Валентин-покровитель

Защитит ваши чувства от зла,

Не разрушит любовь искуситель,

Благосклонною будет судьба.

Всем желаю загадочных взглядов,

Исполнения сказочных снов,

Романтичных прогулок, нарядов

И красивых возвышенных слов!

Не забывайте дарить окружающим теплые слова, они обязательно согреют и вас самих!

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