Пожар на птицефабрике под Киевом: жителям столицы стоит закрыть окна и пить минералку

В Киевской области в селе Крушинка Васильковского района произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит".Возгорание произошло в ангаре на площади приблизительно 2,5 тысячи кв.м.

Для ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Птицефабрика находится в Васильковском районе, что в 30 километрах от Киева. Ближайшие районы к пожару Голосеевский и Святошинский. Так как сейчас ветер юго-западный, возможно попадание продуктов горения в Святошинский, Голосеевский и часть Дарницкого районов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фото: Пожар на птицефабрике (kiev.informator.ua)

На данный момент аварийно-спасательные службы и экологи делают систематически замеры воздуха. В случае ухудшения ситуации — проинформируют дополнительно.

Что делать в случае задымления:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисло-молочные напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь — при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Как мы ранее сообщали, в Киеве 7 августа произошел масштабный пожар возле метро "Дарница". На улице Строителей горела кровля рынка и рядом стоящие МАФы. К счастью, пожарникам удалось потушить возгорание. Так, в результате происшествия пострадавших и погибших нет.