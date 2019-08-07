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Пожар на птицефабрике под Киевом: жителям столицы стоит закрыть окна и пить минералку


В случае задымления киевлянам рекомендуют придерживаться определенных правил

В Киевской области в селе Крушинка Васильковского района произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит".Возгорание произошло в ангаре на площади приблизительно 2,5 тысячи кв.м.  

Для ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники.  К счастью, жертв и пострадавших нет. 

Птицефабрика находится в Васильковском районе, что в 30 километрах от Киева. Ближайшие районы к пожару Голосеевский и Святошинский. Так как сейчас ветер юго-западный, возможно попадание продуктов горения в Святошинский, Голосеевский и часть Дарницкого районов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фото: Пожар на птицефабрике (kiev.informator.ua)

На данный момент аварийно-спасательные службы и экологи делают систематически замеры воздуха. В случае ухудшения ситуации — проинформируют дополнительно.

Что делать в случае задымления:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  •  включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисло-молочные напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь — при первой возможности принять душ.

 

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Как мы ранее сообщали, в Киеве 7 августа произошел масштабный пожар возле метро "Дарница".  На улице Строителей горела кровля рынка  и рядом стоящие МАФы. К счастью, пожарникам удалось потушить возгорание. Так, в результате происшествия пострадавших и погибших нет.

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