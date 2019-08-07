Пожар на птицефабрике под Киевом: жителям столицы стоит закрыть окна и пить минералку

В случае задымления киевлянам рекомендуют придерживаться определенных правил
В Киевской области в селе Крушинка Васильковского района произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит".Возгорание произошло в ангаре на площади приблизительно 2,5 тысячи кв.м.
Для ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Птицефабрика находится в Васильковском районе, что в 30 километрах от Киева. Ближайшие районы к пожару Голосеевский и Святошинский. Так как сейчас ветер юго-западный, возможно попадание продуктов горения в Святошинский, Голосеевский и часть Дарницкого районов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На данный момент аварийно-спасательные службы и экологи делают систематически замеры воздуха. В случае ухудшения ситуации — проинформируют дополнительно.
Что делать в случае задымления:
Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Как мы ранее сообщали, в Киеве 7 августа произошел масштабный пожар возле метро "Дарница". На улице Строителей горела кровля рынка и рядом стоящие МАФы. К счастью, пожарникам удалось потушить возгорание. Так, в результате происшествия пострадавших и погибших нет.