Пожежа на птахофабриці під Києвом: жителям столиці варто закрити вікна і пити мінералку

У Київській області в селі Крушинка Васильківського району сталася пожежа на території птахофабрики "Ясенсвіт".Займання сталося в ангарі на площі приблизно 2,5 тисячі кв. м.

Для ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Птахофабрика знаходиться у Васильківському районі, що в 30 кілометрах від Києва. Найближчі райони до пожару Голосіївський і Святошинський. Через те, що зараз вітер південно-західний, можливе попадання продуктів горіння в Святошинський, Голосіївський і частину Дарницького районів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

На даний момент аварійно-рятувальні служби та екологи роблять систематично заміри повітря. У разі погіршення ситуації — буде поінформовано додатково.

Що робити у разі задимлення:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її змінювати;

увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей і мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисло-молочні напої, соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ — при першій можливості прийняти душ.

Фото: Пожежа на птахофабриці під Києвом (kiev.informator.ua)

Якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як ми раніше повідомляли, у Києві 7 серпня сталася масштабна пожежу біля метро "Дарниця". На вулиці Будівельників горіла покрівля ринку і МАФи. На щастя, пожежникам вдалося загасити загоряння. Так, в результаті події постраждалих та загиблих немає.