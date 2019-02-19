Пожар унес жизни невинных детей: в смерти погибших винят мать

Видео: (YouTube/ТСН)

В Черниговской области произошла шокирующая трагедия: при пожаре в частном доме погибли три малолетних ребенка. Односельчане рассказывают, что мать не пьющая, но детей часто оставляла одних. Так случилось и в этот раз, передает ТСН.

Предположительно, дом загорелся из-за оставленной без присмотра печи. Пылающее пламя заметила одна из соседок и вызвала спасателей. Когда мать вернулась в дом, хата горела, пожарные уже приступили к тушению, а изнутри вынесли младшего ребенка.

Односельчане до последнего надеялись, что ее спасут. "В дом нам самую меньшую принесли, я с себя сняла плащ и мы же искусственное дыхание делали, массаж сердца, но ничего не могли сделать. Скорая приехала забрать - и все", - плачет очевидица трагедии.

Через большую задымленность до дальней комнаты добрались только спасатели. Они нашли два детских тела на полу. Местные утверждают, хоть мать и не пьющая, но детей часто оставляла одних. Отец покойных осужден за кражу, а женщина на данный момент в больнице под конвоем.

Бабушка деток виделась с их матерью, утверждает, что та очень жалеет о случившемся и хочет покончить жизнь самоубийством: "Она мне сегодня сказала: Если меня не отпустят на похороны детей, жить не буду".

Соседи говорят, что женщина уже как три года на учете у соцслужб. Прошлой весной тоже на этом дворе был пожар, но тогда женщина была дома. Где она была, когда умирали ее дети, родные еще не выяснили.

Напомним, что ранее в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина.

В минувшую пятницу в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Возгорание возникло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса.