Как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели

Многим знакома проблема с бананами, когда купил вроде бы свежие или даже зеленые фрукты, но они все равно быстро чернеют и становятся мягкими.
Однако есть несколько действенных и простых лайфхаков, которые помогут сохранить бананы как можно дольше. Все дело в том, как их правильно хранить, пишет ProstoWay.
Дело в том, что многие фрукты и овощи выделяют этилен - это вредный газ, который способствует быстрому разложению соседних продуктов. А бананы особенно чувствительны к этилену. Поэтому лучше держать их отдельно от других продуктов.
Также можно приобрести специальную вешалку для бананов - ее несложно найти в сети. Если хранить бананы на ней в подвешенном состоянии, они дольше останутся желтыми и свежими.
Можно хранить бананы в холодильнике - низкая температура замедляет процесс химического созревания. Правда, там их кожура тоже довольно быстро станет коричневой, однако внутри они сохранят приятный вкус и упругую текстуру.
Если вам нужно сохранить свежесть уже очищенных бананов – обрызгайте их соком лимона или лайма. Известно, что цитрусовые замедляют процессы окисления, именно поэтому бананы сохранят свой вкус и текстуру дольше.
Даже используя все вышеперечисленные советы, вы не сможете сохранить бананы свежими и без черноты дольше недели. Если же вам нужен более длительный срок, лучше их заморозить. В морозильнике срок годности бананов увеличится до месяца. Это особенно актуально, если фрукт нужен вам для выпечки и десертов, смузи или домашнего мороженого.
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