Как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели

Храните бананы отдельно от других фруктов

Дело в том, что многие фрукты и овощи выделяют этилен - это вредный газ, который способствует быстрому разложению соседних продуктов. А бананы особенно чувствительны к этилену. Поэтому лучше держать их отдельно от других продуктов.

Подвесьте их

Также можно приобрести специальную вешалку для бананов - ее несложно найти в сети. Если хранить бананы на ней в подвешенном состоянии, они дольше останутся желтыми и свежими.

Поместите бананы в холодильник

Можно хранить бананы в холодильнике - низкая температура замедляет процесс химического созревания. Правда, там их кожура тоже довольно быстро станет коричневой, однако внутри они сохранят приятный вкус и упругую текстуру.

Обрызгайте бананы соком лимона

Если вам нужно сохранить свежесть уже очищенных бананов – обрызгайте их соком лимона или лайма. Известно, что цитрусовые замедляют процессы окисления, именно поэтому бананы сохранят свой вкус и текстуру дольше.

Заморозьте бананы

Даже используя все вышеперечисленные советы, вы не сможете сохранить бананы свежими и без черноты дольше недели. Если же вам нужен более длительный срок, лучше их заморозить. В морозильнике срок годности бананов увеличится до месяца. Это особенно актуально, если фрукт нужен вам для выпечки и десертов, смузи или домашнего мороженого.