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Православная церковь резко выступила против йоги: названа причина

STYLERЖизнь    06.06.2020 - 18:54
Православная церковь резко выступила против йоги: названа причина
Йога (иллюстративное фото: pixabay.com)

Православная церковь Греции считает, что йога и христианство – несовместимы

Православная церковь Греции резко выступила против телесно-духовных практик йоги. По мнению священнослужителей, йога и христианство – несовместимы, и такие практики не должны быть занятием верующего человека. Об этом Священный синод Православной церкви Греции рассказал в своем заявлении.

Как сообщается, священники напомнили, что йога — это не просто популярные физические упражнения, а фундаментальная основа индуистской религии. В контексте философии йогов, телесно-духовные практики воспринимаются иначе. Так как йога основывается на противоречивых христианству основаниях, ее практика не одобряется церковью.

Такую свою позицию Священный синод выразил после популяризации йоги как средства поддержания своего психологического состояния на фоне пандемии. Подразумевалось, что йога не вылечит, но поможет расслаблению и снятию стресса в период массовой нервозности.

В Православной церкви Греции по этому поводу повторили тезис митрополита Арголидского Нектария. Он еще в прошлом году подробно объяснял, что "йога — это не физические упражнения, а акт поклонения", потому и несовместима с христианством.

Напомним, что ранее в ПЦУ рассказали, как теперь будем молиться и причащаться.

Также мы писали, что Епифаний сделал важное заявление перед большим праздником.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины церковьйога
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