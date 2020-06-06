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Православна церква різко виступила проти йоги: названа причина

STYLERЖиття    06.06.2020 - 18:54
Православна церква різко виступила проти йоги: названа причина
Йога (ілюстративне фото: pixabay.com)

Православна церква Греції вважає, що йога і християнство – несумісні

Православна церква Греції різко виступила проти тілесно-духовних практик йоги. На думку священнослужителів, йога і християнство – несумісні, і такі практики не повинні бути заняттям віруючої людини. Про це Священний синод Православної церкви Греції розповів у своїй заяві.

Як повідомляється, священники нагадали, що йога — це не просто популярні фізичні вправи, а фундаментальна основа індуїстської релігії. У контексті філософії йогів, тілесно-духовні практики сприймаються інакше. Через те, що йога ґрунтується на суперечливих по відношенню до християнства підставах, її практика не схвалюється церквою.

Таку свою позицію Священний синод висловив після популяризації йоги як засобу підтримання свого психологічного стану на тлі пандемії. Малося на увазі, що йога не вилікує, але допоможе розслабитися і зняти стрес в період масової нервозності.

У Православної церкви Греції з цього приводу повторили тезу митрополита Арголійського Нектарія. Він ще минулого року докладно пояснював, що "йога — це не фізичні вправи, а акт поклоніння", тому і несумісна з християнством.

Нагадаємо, що раніше у ПЦУ розповіли, як тепер будемо молитися і причащатися.

Також ми писали, що Епіфаній зробив важливу заяву перед великим святом.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України церковьйога
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