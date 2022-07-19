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Праздник 19 июля: что нельзя делать в этот особенный день, кого поздравить с именинами

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

19 июля православные отмечают день отшельника и последователя Антония Великого - Сисоя Великого.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник.

Святой Сисой родился в 5 веке и был коренным египтянином (коптом). Он жил в пещере в Египетской пустыне, где до него проживал Антоний Великий. За время его пребывания в пещере Сисой достиг духовной чистоты, и за это Господь наградил его даром чудотворения.

Сисой верил в милосердие Господа и учил учеников смирению. Он считал, что искреннее покаяние человека Всевышний принимает в течение трех дней.

Если помолиться святому в этот день, он помогает верующим обрести гармонию с собой, обуздать телесные страсти и стать более продуктивными в работе. Служители церкви говорят, что обращаться в молитве к святому можно с любыми благими и чистыми намерениями.

В Сысоев день особенно важно передохнуть и наполнить себя силами перед предстоящей насыщенной работой в поле и на огороде. Наши предки верили, что роса придавала человеку здоровье, делала его бодрым и выносливым. Девушки умывались ей, чтобы быть красивыми.

В народе 19 июля принято чистить погреба, готовить их к первому урожаю. Дом в фольклоре всегда был особым местом. Люди верили, что в избе живут не только добрые, но и злые духи. В Сысоев день в погреб мог заходить только хозяин дома, потому что злой дух подполяник может сильно напугать остальных членов семьи. Он живет в погребе или подполе, никуда оттуда не выходит, враждебно относится к людям. По поверьям, если спуститься в подпол на три ступени и посмотреть себе между ног, можно его увидеть.

В Сысоев день принято собирать черную смородину.

Главные приметы этого дня

  • Луна горит зеленым — скоро начнется период ливней;
  • Желтые тучи — предвестники грозы;
  • Листва к 19 июля уже пожелтела — скоро придет осень и зима;
  • Если стала желтой только береза, а остальные деревья стоят зелеными, то рано придет лишь осень, а зима наступит вовремя;

Что нельзя делать в эту дату

  • В этот день нельзя сквернословить,
  • Решать финансовые вопросы, конфликтовать.
  • Также не рекомендуется смотреть на отражение солнечных лучей в воде. Раньше считали, что это лишит человека любви на всю жизнь.

День ангела сегодня празднуют: Анатолий, Антон, Архип, Василий, Виктор, Анатолий, Виктор, Глеб, Ульяна, Юлия, Александр, Андрей, Валентин, Федор.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, какие в июле особы даты и праздники в православном календаре.

А также перед этим мы писали, за что надо молиться каждый день в этот месяц.

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