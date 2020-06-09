Праздник 9 июня: что нельзя делать сегодня, все приметы

В этот день строго нельзя ссориться
Какой сегодня праздник. 9 июня православные верующие чтят память исповедника Иоанна Русского, который родился в конце XVII века.
Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции.
Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.
Именинники этого дня – Иван, Федор.
Как мы ранее писали, на видео показали ажиотаж на украинском курорте.
Автор: Людмила Жукова