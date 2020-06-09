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Праздник 9 июня: что нельзя делать сегодня, все приметы

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В этот день строго нельзя ссориться

Какой сегодня праздник. 9 июня православные верующие чтят память исповедника Иоанна Русского, который родился в конце XVII века.

Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции.

Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

Именинники этого дня – Иван, Федор.


Главные приметы этого дня:

  • На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.
  • Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру тучи пропадают – примета того, что можно ждать ясного следующего дня.
  • Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ссориться, поскольку "Федора за углом норовит узнать о худом".
  • В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это может привести к беде.
  • Нельзя подметать пол в этот день – домовой забирается под веник, и его можно вымести и свое счастье упустить.

Как мы ранее писали, на видео показали ажиотаж на украинском курорте.

Автор: Людмила Жукова

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