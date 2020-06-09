Праздник 9 июня: что нельзя делать сегодня, все приметы

Какой сегодня праздник. 9 июня православные верующие чтят память исповедника Иоанна Русского, который родился в конце XVII века.

Часть мощей святого Иоанна Русского хранится на Афоне, а часть жители Прокопии увезли на греческий остров Эвбею. Туда стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции.

Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

Именинники этого дня – Иван, Федор.



Главные приметы этого дня:

На восходе солнца очень душно – будет дождь в ближайшее время.

Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру тучи пропадают – примета того, что можно ждать ясного следующего дня.

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ссориться, поскольку "Федора за углом норовит узнать о худом".

В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом – это может привести к беде.

Нельзя подметать пол в этот день – домовой забирается под веник, и его можно вымести и свое счастье упустить.

Как мы ранее писали, на видео показали ажиотаж на украинском курорте.