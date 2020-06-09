Свято 9 червня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

В цей день суворо не можна сваритися
Яке сьогодні свято. 9 червня православні віруючі вшановують пам'ять сповідника Іоанна Руського, який народився в кінці XVII століття.
Частина мощей святого Іоанна Руського зберігається на Афоні, а частина жителі Прокопії відвезли на грецький острів Евбей. Туди стікаються тисячі паломників з усіх куточків Греції.
Також 9 червня вшановують мученицю Феодору, яка постраждала за Христа в часи гонінь при імператорі Діоклетіані у місті Олександрії, у 303 або 304 році.
Іменинники цього дня – Іван, Федір.
Як ми раніше писали, на відео показали ажіотаж на українському курорті.
Автор: Людмила Жукова