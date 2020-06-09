Свято 9 червня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 9 червня православні віруючі вшановують пам'ять сповідника Іоанна Руського, який народився в кінці XVII століття.

Частина мощей святого Іоанна Руського зберігається на Афоні, а частина жителі Прокопії відвезли на грецький острів Евбей. Туди стікаються тисячі паломників з усіх куточків Греції.

Також 9 червня вшановують мученицю Феодору, яка постраждала за Христа в часи гонінь при імператорі Діоклетіані у місті Олександрії, у 303 або 304 році.

Іменинники цього дня – Іван, Федір.



Головні прикмети цього дня:

На сході сонця дуже душно – буде дощ найближчим часом.

Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари зникають – прикмета того, що можна чекати ясного наступного дня.

Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє вимести з хати.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна сваритися, оскільки "Федора за рогом намагається дізнатися про худе".

В цей день селяни забороняли жінкам і дівчатам розмовляти одна з одною – це може призвести до біди.

Не можна підмітати підлогу в цей день – домовик забирається під віник, і його можна вимести і упустити своє щастя.

Як ми раніше писали, на відео показали ажіотаж на українському курорті.