Праздник Трех Святых: чего ни в коем случае нельзя делать

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У этого праздника также есть интересная история и традиции

Сегодня, 12 февраля, православные христиане отмечают праздник трех святителей, который также называют Трехсвятие. Об истории и традициях этого праздника - в материале Styler

История праздника Собор трех святителей

В этот соборный праздник принято почитать вселенских учителей, которые формально завершили догмат о Святой Троице. История установления праздника относится к правлению византийского императора Алексея I Комнина, когда в Константинополе шли споры о первенстве между Отцами церкви.

Каждый из великих святителей казался для его последователей лучшим, от чего среди христиан происходили церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие - григорианами, третьи - иоаннитами.

По церковному поверью, однажды к митрополиту Евхаитскому Иоанну пришли три святителя и заявили, что они равны перед Богом. На данный момент святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст известны как большие богословы и отцы Церкви. Их высказывания стали постулатом для многих верующих.

Традиции праздника Собор трех святителей

Этот праздник считают не только памятной датой, в который принято вспоминать трех вселенских учителей, но и веским поводом, чтобы задуматься: правильно ли вы воспитываете своих детей? Связано это с тем, что в народе этот день называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень верующими и воспитывали своих детей в любви и уважении к вере.

В этот день принято посещать церковь и отдавать молитвы трем святым. Знахари в этот день примиряют врагов и сводят супругов, которые разошлись. Для этого покупают икону трех святых (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста), зажигают три свечи и читают заговор на понимание и примирение враждующих.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не рекомендуется прясть, а потому называют этот день еще и "днем трех святителей, не прядут". Постарайтесь избегать ругани, сквернословия и конфликтов. Также нельзя работать на земле.

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