Праздновали день рождения: во Львовской области подростки попали в больницу из-за алкоголя

Фото: Реанимация (РБК-Украина)

Детей поместили в реанимацию

В Жидачевском районе Львовской области двое 13-летних подростков выпили алкоголь и попали в реанимацию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Подростки решили отпраздновать день рождения своего товарища и выпили алкогольные напитки. Что именно пили дети, не указывается. Вечером их доставили в реанимацию местной больницы с сильным алкогольным отравлением.

"1 августа в полицию поступило сообщение от медиков, что к ним доставлены двое 13-летних жителей одного из сел района, у которых диагностировали алкогольное отравление", – сообщают в пресс-службе полиции.

Подростков поместили в реанимационное отделение и оказали медицинскую помощь. На данный момент, жизни детей уже ничего не угрожает и их отпустили вместе с родителями домой.

Как они рассказали, алкоголь они употребляли во время праздничного застолья, посвященного дню рождения одного из их друзей.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о привлечении к ответственности родителей по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю после того, как она употребляли алкогольные напитки вместе с подругой в парке.

В полицию обратилась мать пострадавшего подростка, которая заявила, что над ее 15-летней дочерью надругались. Она рассказала, что дочка не пришла домой ночевать и она отправилась ее разыскивать самостоятельно. Девочку она нашла на улице.

А Уляна Супрун напомнила простые правила о том, как избежать отравления у детей.

Видео: РБК-Украина