Святкували день народження: у Львівській області підлітки потрапили до лікарні через алкоголь

Фото: Реанімація (РБК-Україна)

Дітей помістили в реанімацію

У Жидачівському районі Львівської області двоє 13-річних підлітків випили алкоголь і потрапили в реанімацію. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Підлітки вирішили відсвяткувати день народження свого товариша і випили алкогольні напої. Що саме пили діти, не вказується. Увечері їх доставили в реанімацію місцевої лікарні з сильним алкогольним отруєнням.

"1 серпня в поліцію надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлено двоє 13-річних жителів одного із сіл району, у яких діагностували алкогольне отруєння", – повідомляють у прес-службі поліції.

Підлітків помістили в реанімаційне відділення і надали медичну допомогу. На даний момент, життю дітей вже нічого не загрожує і їх відпустили разом з батьками додому.

Як вони розповіли, що вони вживали алкоголь під час святкового застілля, присвяченого дню народження одного з друзів.

Співробітники правоохоронних органів вирішують питання про притягнення до відповідальності батьків за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Миколаївській області зґвалтували неповнолітню після того, як вона вживали алкогольні напої разом з подругою в парку.

В поліцію звернулася мати потерпілого підлітка, яка заявила, що над її 15-річною дочкою поглумилися. Вона розповіла, що донька не прийшла додому ночувати і вона вирушила її розшукувати самостійно. Дівчинку вона знайшла на вулиці.

А Уляна Супрун нагадала прості правила про те, як уникнути отруєння у дітей.

Відео: РБК-Україна