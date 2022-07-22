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Преподаватель КПИ продвигал "русский мир", называя украинский язык "сухим и убогим": детали скандала

В Киеве преподаватель КПИ попал в языковой скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве попал в скандал преподаватель Киевского Политехнического института. Судя по всему, педагог не может выучить государственный язык в стране, которой он живет.

Так, в своем скандальном посте он оскорбляет украинский язык, предлагая преподавать на русском.

О скандальном киевском преподавателе рассказала в Facebook Анна Хош. Также она добавила, что он является ее соседом.

Что известно о преподавателе КПИ

Украинофоба зовут Дмитрий Насыров. Кроме того, что он продвигает "русский мир" во время войны в Украине, он еще успел отметиться в ЖК, в котором живет.

"Хочу вас познакомить с моим "любимым" соседом, который за время нашего сосуществования в одном ЖК успело перессориться с половиной жителей, собрать на себя едва ли не рекордное количество заявлений в полицию, терроризировать соседей, избить пенсионера в лифте, получить подозрение в поджоге машин соседей, бросаться кулаками на моего мужа и вот в военный период", - рассказала о Насырове Анна.

А вот какой опрос он публиковал перед своими студентами, спрашивая, на каком языке они бы предпочли слушать лекции.

В комментариях к посту соседи пишут, что Дмитрий рвался быть главой ОСББ, угрожал расправой жителям и вообще является отпетым скандалистом.

Дмитрий Насыров работал преподавателем в КПИ (Скриншот)

Из вуза преподавателя уволили

Как оказалось, в КПИ скандальный украинофоб не работает с 30 июня 2022 года. Также студенты пишут, что все это время он преподавал исключительно на русском языке, игнорируя Закон об украинском языке.

Кстати, после того, как о скандале узнали, Дмитрий закрыл свой профиль в Instagram и заменил фото на картинку ворона.

Как мы ранее писали, во Львове девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский язык.

Также мы сообщали, что в Одессе посетитель магазина требовал, чтобы его обслужили на русском языке.

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русский мир