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Что приготовить любимому: секреты идеального ужина

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 15:04
Что приготовить любимому: секреты идеального ужина
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Топ-3 блюда для романтического вечера с любимым

Романтический ужин – один из лучших сюрпризов для второй половинки, ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Что приготовить любимому и как его поразить своими кулинарными способностями, не потратив много времени – раскрываем секреты и делимся рецептами в нашем материале.

ТОП-5 советов для незабываемого ужина влюбленных

  • Избегайте продуктов со специфическим запахом (чеснок, лук, соленая рыба);
  • В мясных и рыбных блюдах должны отсутствовать кости;
  • Бобовые продукты, острые блюда лучше оставить на другой раз (тяжелая для переваривания еда может причинить дискомфорт);
  • Не готовьте много закусок и блюд (по одному салату, горячему и десерту будет вполне достаточно);
  • Используйте афродизиаки (клубника, шоколад, бананы, орехи, кофе, мед, яйца, авокадо, икра).

Блюда на скорую руку: оригинальные варианты

Изобилие блюд на столе не подходит для романтики. Идеальным выбором для ужина будет горячее, салат и десерт. Предлагаем несколько идей, что можно приготовить возлюбленному быстро и вкусно.

Куриное филе в медовом соусе с кунжутом

Ингредиенты-афродизиаки в этом рецепте добавят вечеру пикантности.

Курица в кунжутеФото: Курица в кунжуте (youtube.com/FooDee)

  1. Куриную грудку (500 г) нарежьте небольшими кусочками;
  2. Мясо сложите в миску, посолите, приправьте по вкусу черным перцем, молотым имбирем, карри и соевым соусом (4 ст.л.);
  3. Чеснок (4 зубчика) выдавите через пресс и отправьте к мясу;
  4. Все перемешайте и дайте промариноваться в течение часа;
  5. На сковороду налейте немного растительного масла и мед (2 ст.л.);
  6. Когда мед растает, выложите куриное мясо и обжарьте его до золотистой корочки. Затем всыпьте кунжут (2 ст.л.), перемешайте и через 2 минуты снимите с огня.

Мясо получается очень нежным с изысканным привкусом меда. Сервировать блюдо можно листьями салата, зеленью, помидорами черри.

Салат с авокадо

Легкий салат украсит романтический вечер ярким и оригинальным вкусом. Для приготовления понадобится:

  • Очищенные креветки варено-мороженные (250 г);
  •  Авокадо (1 шт.);
  • Сок половинки лимона;
  • 1 зубчик чеснока;
  • Оливковое масло (1 ст.л.);
  • Дижонская горчица (1 ч.л.);
  • Винный уксус (2 ст.л.);
  • Майонез или сметана 25% жирности (1 ст.л.);
  • Укроп (2 ст.л.);
  • Измельченный зеленый лук (2 ст.л.);
  • Щепотка соли и черного перца.

Салат с креветками и авокадоФото: Салат с креветками и авокадо (pixabay.com)

Креветки опустите в кипящую подсоленную воду на 3 минуты. Соедините масло, горчицу и винный уксус, добавьте креветки и дайте несколько минут промариноваться. Для соуса смешайте сметану, соль, перец, выдавленный под прессом чеснок.

Авокадо мелко нарежьте и сбрызните соком лимона. Слейте маринад с креветок, затем добавьте авокадо, соус, зелень, лук и все перемешайте.

Подавать салат лучше порционно, украсив веточками зелени.

Шоколадные маффины с бананом и взбитыми сливками

Еще одно блюдо на скорую руку с афродизиаками для сладкого завершения романтического ужина. Готовка занимает 40 минут, из них основное время уходит на выпекание.

Шоколадные маффиныФото: Шоколадные маффины (pixabay.com)

  1. Духовку предварительно прогрейте до 200 градусов;
  2. Банан (1 шт.) разомните до состояния пюре;
  3. 100 г сливочного масла растопите на водяной бане или в микроволновке;
  4. Смешайте 1 яйцо, 180 мл молока комнатной температуры, банан и масло;
  5. Смешайте сухие ингредиенты (2 ст. муки, 0,5 ст. сахара, 3 ст.л. какао, 2 ч.л. разрыхлителя);
  6. Соедините и немного взбейте две смеси.
  7. Разлейте тесто по формочкам для кексов и выпекайте 30 минут при 200 градусах на верхней полке духовки.
  8. Готовые маффины можно украсить взбитыми сливками.

Приготовьте этот изысканный и романтично вкусный ужин для любимого - и ваше настроение будет на высоте, а завершение такого вечера вполне предсказуемо.

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