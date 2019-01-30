Что приготовить любимому: секреты идеального ужина

Романтический ужин – один из лучших сюрпризов для второй половинки, ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Что приготовить любимому и как его поразить своими кулинарными способностями, не потратив много времени – раскрываем секреты и делимся рецептами в нашем материале.
ТОП-5 советов для незабываемого ужина влюбленных
- Избегайте продуктов со специфическим запахом (чеснок, лук, соленая рыба);
- В мясных и рыбных блюдах должны отсутствовать кости;
- Бобовые продукты, острые блюда лучше оставить на другой раз (тяжелая для переваривания еда может причинить дискомфорт);
- Не готовьте много закусок и блюд (по одному салату, горячему и десерту будет вполне достаточно);
- Используйте афродизиаки (клубника, шоколад, бананы, орехи, кофе, мед, яйца, авокадо, икра).
Блюда на скорую руку: оригинальные варианты
Изобилие блюд на столе не подходит для романтики. Идеальным выбором для ужина будет горячее, салат и десерт. Предлагаем несколько идей, что можно приготовить возлюбленному быстро и вкусно.
Куриное филе в медовом соусе с кунжутом
Ингредиенты-афродизиаки в этом рецепте добавят вечеру пикантности.
Фото: Курица в кунжуте (youtube.com/FooDee)
- Куриную грудку (500 г) нарежьте небольшими кусочками;
- Мясо сложите в миску, посолите, приправьте по вкусу черным перцем, молотым имбирем, карри и соевым соусом (4 ст.л.);
- Чеснок (4 зубчика) выдавите через пресс и отправьте к мясу;
- Все перемешайте и дайте промариноваться в течение часа;
- На сковороду налейте немного растительного масла и мед (2 ст.л.);
- Когда мед растает, выложите куриное мясо и обжарьте его до золотистой корочки. Затем всыпьте кунжут (2 ст.л.), перемешайте и через 2 минуты снимите с огня.
Мясо получается очень нежным с изысканным привкусом меда. Сервировать блюдо можно листьями салата, зеленью, помидорами черри.
Салат с авокадо
Легкий салат украсит романтический вечер ярким и оригинальным вкусом. Для приготовления понадобится:
- Очищенные креветки варено-мороженные (250 г);
- Авокадо (1 шт.);
- Сок половинки лимона;
- 1 зубчик чеснока;
- Оливковое масло (1 ст.л.);
- Дижонская горчица (1 ч.л.);
- Винный уксус (2 ст.л.);
- Майонез или сметана 25% жирности (1 ст.л.);
- Укроп (2 ст.л.);
- Измельченный зеленый лук (2 ст.л.);
- Щепотка соли и черного перца.
Фото: Салат с креветками и авокадо (pixabay.com)
Креветки опустите в кипящую подсоленную воду на 3 минуты. Соедините масло, горчицу и винный уксус, добавьте креветки и дайте несколько минут промариноваться. Для соуса смешайте сметану, соль, перец, выдавленный под прессом чеснок.
Авокадо мелко нарежьте и сбрызните соком лимона. Слейте маринад с креветок, затем добавьте авокадо, соус, зелень, лук и все перемешайте.
Подавать салат лучше порционно, украсив веточками зелени.
Шоколадные маффины с бананом и взбитыми сливками
Еще одно блюдо на скорую руку с афродизиаками для сладкого завершения романтического ужина. Готовка занимает 40 минут, из них основное время уходит на выпекание.
Фото: Шоколадные маффины (pixabay.com)
- Духовку предварительно прогрейте до 200 градусов;
- Банан (1 шт.) разомните до состояния пюре;
- 100 г сливочного масла растопите на водяной бане или в микроволновке;
- Смешайте 1 яйцо, 180 мл молока комнатной температуры, банан и масло;
- Смешайте сухие ингредиенты (2 ст. муки, 0,5 ст. сахара, 3 ст.л. какао, 2 ч.л. разрыхлителя);
- Соедините и немного взбейте две смеси.
- Разлейте тесто по формочкам для кексов и выпекайте 30 минут при 200 градусах на верхней полке духовки.
- Готовые маффины можно украсить взбитыми сливками.
Приготовьте этот изысканный и романтично вкусный ужин для любимого - и ваше настроение будет на высоте, а завершение такого вечера вполне предсказуемо.