Что приготовить любимому: секреты идеального ужина

Топ-3 блюда для романтического вечера с любимым

Романтический ужин – один из лучших сюрпризов для второй половинки, ведь путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Что приготовить любимому и как его поразить своими кулинарными способностями, не потратив много времени – раскрываем секреты и делимся рецептами в нашем материале.

ТОП-5 советов для незабываемого ужина влюбленных

Избегайте продуктов со специфическим запахом (чеснок, лук, соленая рыба);

В мясных и рыбных блюдах должны отсутствовать кости;

Бобовые продукты, острые блюда лучше оставить на другой раз (тяжелая для переваривания еда может причинить дискомфорт);

Не готовьте много закусок и блюд (по одному салату, горячему и десерту будет вполне достаточно);

Используйте афродизиаки (клубника, шоколад, бананы, орехи, кофе, мед, яйца, авокадо, икра).

Блюда на скорую руку: оригинальные варианты

Изобилие блюд на столе не подходит для романтики. Идеальным выбором для ужина будет горячее, салат и десерт. Предлагаем несколько идей, что можно приготовить возлюбленному быстро и вкусно.

Куриное филе в медовом соусе с кунжутом

Ингредиенты-афродизиаки в этом рецепте добавят вечеру пикантности.

Фото: Курица в кунжуте (youtube.com/FooDee)

Куриную грудку (500 г) нарежьте небольшими кусочками; Мясо сложите в миску, посолите, приправьте по вкусу черным перцем, молотым имбирем, карри и соевым соусом (4 ст.л.); Чеснок (4 зубчика) выдавите через пресс и отправьте к мясу; Все перемешайте и дайте промариноваться в течение часа; На сковороду налейте немного растительного масла и мед (2 ст.л.); Когда мед растает, выложите куриное мясо и обжарьте его до золотистой корочки. Затем всыпьте кунжут (2 ст.л.), перемешайте и через 2 минуты снимите с огня.

Мясо получается очень нежным с изысканным привкусом меда. Сервировать блюдо можно листьями салата, зеленью, помидорами черри.

Салат с авокадо

Легкий салат украсит романтический вечер ярким и оригинальным вкусом. Для приготовления понадобится:

Очищенные креветки варено-мороженные (250 г);

Авокадо (1 шт.);

Сок половинки лимона;

1 зубчик чеснока;

Оливковое масло (1 ст.л.);

Дижонская горчица (1 ч.л.);

Винный уксус (2 ст.л.);

Майонез или сметана 25% жирности (1 ст.л.);

Укроп (2 ст.л.);

Измельченный зеленый лук (2 ст.л.);

Щепотка соли и черного перца.

Фото: Салат с креветками и авокадо (pixabay.com)

Креветки опустите в кипящую подсоленную воду на 3 минуты. Соедините масло, горчицу и винный уксус, добавьте креветки и дайте несколько минут промариноваться. Для соуса смешайте сметану, соль, перец, выдавленный под прессом чеснок.

Авокадо мелко нарежьте и сбрызните соком лимона. Слейте маринад с креветок, затем добавьте авокадо, соус, зелень, лук и все перемешайте.

Подавать салат лучше порционно, украсив веточками зелени.

Шоколадные маффины с бананом и взбитыми сливками

Еще одно блюдо на скорую руку с афродизиаками для сладкого завершения романтического ужина. Готовка занимает 40 минут, из них основное время уходит на выпекание.

Фото: Шоколадные маффины (pixabay.com)

Духовку предварительно прогрейте до 200 градусов; Банан (1 шт.) разомните до состояния пюре; 100 г сливочного масла растопите на водяной бане или в микроволновке; Смешайте 1 яйцо, 180 мл молока комнатной температуры, банан и масло; Смешайте сухие ингредиенты (2 ст. муки, 0,5 ст. сахара, 3 ст.л. какао, 2 ч.л. разрыхлителя); Соедините и немного взбейте две смеси. Разлейте тесто по формочкам для кексов и выпекайте 30 минут при 200 градусах на верхней полке духовки. Готовые маффины можно украсить взбитыми сливками.

Приготовьте этот изысканный и романтично вкусный ужин для любимого - и ваше настроение будет на высоте, а завершение такого вечера вполне предсказуемо.