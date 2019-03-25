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Примем как брата: Филарет высказался про Онуфрия

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 11:20
Примем как брата: Филарет высказался про Онуфрия
Филарет и Онуфрий (фото: УНИАН)

Онуфрий может перейти в ПЦУ, считает Филарет

Филарет заявил, что если глава Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий захочет перейти в ПЦУ, то его решение будет принято позитивно и никто не будет препятствовать этому. 

Филарет, который недавно резко высказался об уставе ПЦУ, в интервью "Главкому" также отметил, что в случае такого желания Онуфрия, "его примут как брата".

К слову, ПЦУ не ведет на сегодняшний день никаких переговоров с Онуфрием. Об этом ранее сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Хотя диалог вести, конечно же, нужно.

"Если они (Онуфрий и другие священнослужители РПЦ - Ред.) почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - заявил Епифаний.

Примем как брата: Филарет высказался про Онуфрия

Онуфрий (фото: president.gov.ua)

При этом предстоятель ПЦУ подчеркнул, что еще до объединительного собора он пересекался с Онуфрием на государственных мероприятиях, но после Собора они "даже не пересекались".

"Я считаю, что вести с ним переговоры - нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно... Народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому, что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе", - подчеркнул Епифаний.

Тем временем Онуфрий попросил президента Петра Порошенко остановить "захват храмов".

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