Филарет резко высказался об уставе ПЦУ: в чем причина

Фото: Филарет (РБК-Украина)

Почетный патриарх подчеркнул, что украинская церковь действует законно

Филарет раскритиковал нынешний устав Православной церкви Украины, написанный Вселенским патриархатом. По его мнению, автокефальной православной церкви необходим свой украинский устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Об этом почетный партиарх рассказал в интервью "Главком".

Он напомнил, что ранее Константинополь одобрил принятие украинской поместной церковью устава уже после получения томоса об автокефалии.

Филарет заявил, что согласно договоренностям со Вселенским патриархом, обязательными постоянными членами Синода должен быть он, митрополит Макарий и митрополит Симеон. Другие архиереи по требованию греческой стороны должны поочередно занимать места в священном Синоде.

"Митрополит Епифаний выбрал состав Синода как временный на один или полтора года. А после этого времени должны прийти другие, поочередно со всего епископата Православной церкви. Вот такой нам предложили порядок греки. Это не значит, что такой порядок нас удовлетворяет. Меня лично не устраивает", - подчеркнул он.

По словам Филарета, на следующем Поместном соборе необходимо провести заседание и принять Устав УПЦ.

"Не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, потому что мы сейчас пользуемся этим Уставом, греческим уставом", - сказал он.

Говоря про основные отличия желаемого устава от нынешнего - греческой редакции - Филарет отметил необходимость увеличить количество постоянных членов Синода с 3 до 12.

"Для других останется возможность поочередно быть временными членами Синода. Постоянными членами Синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, из Центра, Запада, Востока, Юга и Севера. Чтобы вся Украина была представлена ​​в Синоде постоянными членами, то есть так, как у нас было до сих пор в Киевском патриархате", - рассказал почетный патриарх.

Также Филарет добавил, что ранее в украинской церкви до разделения именно такими были порядок и традиция, которые "не являются новыми для нас".

"Мы действуем законно, не против Вселенского патриархата", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Филарет рассказал о контактах украинской церкви с СБУ. По его словам, церковь поддерживает с ней связь, но ничего с ней не согласовывает.

Также мы писали о том, что сообщалось, что Филарет призвал главу УГКЦ не проводить литургию в Софийском соборе. По его словам, такое служение может вызвать противостояние между православными и греко-католиками.