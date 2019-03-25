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Приймемо як брата: Філарет висловився про Онуфрія

STYLERЖиття    25.03.2019 - 11:20
Приймемо як брата: Філарет висловився про Онуфрія
Філарет та Онуфрій (фото: УНІАН)

Онуфрій може перейти в ПЦУ, вважає Філарет

Філарет заявив, що якщо глава Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій захоче перейти в ПЦУ, то його рішення буде прийнято позитивно і ніхто не буде перешкоджати цьому.

Філарет, який нещодавно різко висловився про статут ПЦУ, в інтерв'ю "Главкому" також зазначив, що в разі такого бажання Онуфрія, "його приймуть як брата".

До слова, ПЦУ не веде на сьогоднішній день ніяких переговорів з Онуфрієм. Про це раніше сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Хоча діалог вести, звичайно ж, потрібно.

"Якщо вони (Онуфрій та інші священнослужителі РПЦ - Ред.) відчують любов, вони приєднаються до Помісної Церкви", - заявив Епіфаній.

Приймемо як брата: Філарет висловився про Онуфрія

Онуфрій (фото: president.gov.ua)

При цьому предстоятель ПЦУ підкреслив, що ще до об'єднавчого собору він перетинався з Онуфрієм на державних заходах, але після Собору вони "навіть не перетиналися".

"Я вважаю, що вести з ним переговори - нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави. Тому вести з ним переговори про об'єднання дуже складно... Народ повинен сказати, до якої церкви він хоче бути. І поступово це змусить приймати рішення і духовенство. Тому, що якщо архієреї залишаться без парафій, без духовенства, то він змушений буде приймати рішення і про перехід", - підкреслив Епіфаній.

Тим часом Онуфрій попросив президента Петра Порошенка зупинити "захоплення храмів".

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