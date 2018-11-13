Прислушайтесь к снегирям: синоптики озвучили прогноз на 13 ноября

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сегодня практически по всей территории страны будет холодно

Во вторник, 13 ноября, в Украине будет холодно, а в некоторых областях уже выпадет первый снег.

В частности, по словам синоптиков, осадки в виде снега ожидаются на востоке страны. Температура в этих регионах будет держаться в границах 0-2 градусов. А в Луганской области ожидается -1.

Жителей южных областей ожидает преимущественно солнечная погода с температурой воздуха до +6.

На западе Украины будет ясно и без осадков. Столбик термометра покажет до 10 градусов тепла, а на Закарпатье - до 13 с отметкой "плюс".

Без осадков и в северных регионах. Но здесь будет холодно - синоптики прогнозируют всего от 1 до 3 градусов тепла.

В центре Украины облачно с прояснениями. Температура в центральных регионах - до +4.

В Киеве 13 ноября утро будет безоблачным. Но днем небо покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. Температура воздуха в столице днем поднимется не более, чем до +2, а ночью термометры покажут от -4 до -6 градусов.

Погода в Украине на 13 ноября (meteo.gov.ua)

Народный прогноз на 13 ноября

В этот день наши предки отмечали Юровую - праздник рыбаков. В народе говорили: "Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать". Также в этот день они прислушивались к снегирю: если он свистит - скоро будет зима. Если погода будет ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено.

И еще: если хотите быть счастливым, то съешьте в этот день блюдо из курицы.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Напомним, эксперт Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь 2018 года и предупредил, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает украинцев зимой".

Также мы писали о том, что Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина