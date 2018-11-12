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Будет холодно: синоптик рассказала, где выпадет первый снег

STYLERЖизнь    12.11.2018 - 12:00
Будет холодно: синоптик рассказала, где выпадет первый снег
Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях поднимется сильный ветер

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде в ближайшие несколько дней и сообщила, что в нескольких регионах уже со вторника ожидается первый снег. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни температура воздуха продолжит опускаться и на востоке ожидаются морозы.

"Неделя явно хочет понравиться ноябрю и поэтому в ближайшие дни мы почувствуем все "прелести" глубокой осени. Будет в Украине холодно. Ночью 0 -5 мороза, на востоке до -5 -7 градусов. Днем +1 +3 градуса, на востоке от 2 градусов мороза до 2 тепла. На юге +6 +10 градусов. На западе +8 +13 градусов", - написала народный синоптик и предупредила о том, что в нескольких областях ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем.

Будет холодно: синоптик рассказала, где выпадет первый снег

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Завтра в Приазовье - Донецкой области, Запорожье, а также на юге Луганской области – дождь и мокрый снег с сильным восточным ветром", - сообщила Диденко.

Она отметила, что в остальных регионах мокрый снег ожидается 14 ноября вместе с приходом атмосферного фронта.

"На остальной территории пока без существенных осадков, максимум противная морось. 14 ноября с запада придет атмосферный фронт и принесет в наши западные области преимущественно дождь, на север и местами в центр – мокрый снег", - предупредила синоптик.

Будет холодно: синоптик рассказала, где выпадет первый снег

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице, по прогнозу Диденко, во вторник будет холодно, но без осадков. Дождь со снегом ожидается в среду.

"В Киеве 13 ноября будет холодно: ночью до -3 градусов, днем около 0. Однако пока без осадков. А вот 14 ноября в столице погода станет еще некомфортнее – дождь, снег, порывистый ветер, пронзительная холодяка", - написала синоптик и порекомендовала украинцам налегать на витамины, теплее одеваться и посещать кино и музеи вместе с друзьями.

Будет холодно: синоптик рассказала, где выпадет первый снег

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю. 

А также писали о том, что синоптики спрогнозировали, когда в Украину придет настоящая зима.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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