Буде холодно: синоптик розповіла, де випаде перший сніг

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях підніметься сильний вітер

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду в найближчі кілька днів і повідомила, що в кількох регіонах вже з вівторка очікується перший сніг. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що в найближчі дні температура повітря продовжить знижуватися і на сході очікуються морози.

"Тиждень явно хоче сподобатися листопаду і тому в найближчі дні ми відчуємо всі "принади" глибокої осені. Буде в Україні холодно. Вночі 0 -5 морозу, на сході до -5 -7 градусів. Вдень +1 +3 градуси, на сході від 2 градусів морозу до 2 тепла. На півдні +6 +10 градусів. На заході +8 +13 градусів", - написала народний синоптик і попередила про те, що в кількох областях очікується сильний вітер і мокрий сніг з дощем.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Завтра в Приазов'ї, - Донецькій області, Запоріжжі, а також на півдні Луганської області – дощ і мокрий сніг із сильним східним вітром", - повідомила Діденко.

Вона зазначила, що в інших регіонах мокрий сніг очікується 14 листопада разом з приходом атмосферного фронту.

"На решті території без істотних опадів, максимум противна мряка. 14 листопада з заходу прийде атмосферний фронт принесе в наші західні області переважно дощ, на північ і місцями в центр – мокрий сніг", - попередила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці, за прогнозом Діденко, у вівторок буде холодно, але без опадів. Дощ зі снігом очікується в середу.

"У Києві 13 листопада буде холодно: вночі до -3 градусів, вдень близько 0. Однак поки без опадів. А ось 14 листопада в столиці погода стане ще некомфортнішою – дощ, сніг, поривчастий вітер, пронизлива холодяка", - написала синоптик і порекомендувала українцям налягати на вітаміни, тепліше одягатися, відвідувати кіно і музеї разом з друзями.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень.

А також писали про те, що синоптики спрогнозували, коли в Україну прийде справжня зима.

Відео: РБК-Україна