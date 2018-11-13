Прислухайтеся до снігурів: синоптики озвучили прогноз на 13 листопада

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сьогодні практично по всій території країни буде холодно

У вівторок, 13 листопада, в Україні буде холодно, а в деяких областях вже випаде перший сніг.

Зокрема, за словами синоптиків, опади у вигляді снігу очікуються на сході країни. Температура в цих регіонах буде триматися в районі 0-2 градусів. А в Луганській області очікується -1.

Жителів південних областей чекає переважно сонячна погода з температурою повітря до +6.

На заході України буде ясно і без опадів. Стовпчик термометра покаже до 10 градусів тепла, а на Закарпатті - до 13 із позначкою "плюс".

Без опадів і в північних регіонах. Але тут буде холодно - синоптики прогнозують всього від 1 до 3 градусів тепла.

У центрі України хмарно з проясненнями. Температура в центральних регіонах - до +4.

У Києві 13 листопада ранок буде безхмарним. Але вдень небо вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Температура повітря в столиці вдень підніметься не більше, ніж до +2, а вночі термометри покажуть від -4 до -6 градусів.

Погода в Україні на 13 листопада (meteo.gov.ua)

Народний прогноз на 13 листопада

В цей день наші предки відзначали Юрову - свято рибалок. У народі казали: "Хороший рибалка має по клюванню знати, що рибу сазаном звати". Також в цей день вони прислухалися до снігурів: якщо вони свистять - скоро зима буде. Якщо погода буде ясна і сонячна, то в найближчі дні похолодає і буде вітряно.

І ще: якщо хочете бути щасливим, то з'їжте у цей день страву з курки.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, експерт Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на листопад 2018 року і попередив, що останній місяць осені "трохи полякає українців зимою".

Також ми писали про те, що Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна