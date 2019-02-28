ПриватБанк дал ответ на волнующий многих вопрос

ПриватБанк рассказал об изменении кредитного лимита

ПриватБанк, который закрывает популярный сервис iPay, рассказал о кредитных лимитах. Именно этот вопрос в последние время волновал многих украинцев, о чем они писали в социальных сетях.

В частности, жители нашей страны жалуются на то, что ПриватБанк "урезал лимит".

"Я даже не против, чтобы вы убрали кредитный лимит полностью, просто неприятно, когда без предупреждения банк совершает такие действия и не учитывает тот факт, что за столько лет сотрудничества с вашим банком ни одного дня не было просрочки, всегда я выполнял свои обязательства. Вместо того, чтобы увеличить лимит клиентам, которые выполняют свои обязательства полностью, вы еще режете лимит", - пожаловался недавно один из клиентов финансового учреждения сказал, что ему "просто жаль", что так происходит.

В ПриватБанке обратили внимание украинцев на то, что размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого клиента. Более того, при предоставлении или изменении лимита принимаются во внимание "сотни факторов". Среди них, например, наличие справки о доходах, загранпаспорта, депозитов, текущих счетов, платежей, других продуктов банка, а также кредитная история в ПриватБанке и многое другое.

ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

В ПриватБанке отметили, что они принимают решение о размере кредитного лимита или же о его предоставлении на основании некой математической модели. А та в свою очередь строится на "сотнях и даже тысячах показателей".

В результате пересчетов этой модели банк и вынужден пересматривать свои решения о размере кредитного лимита.

Тем временем украинцы возмущены закрытием популярного сервиса от ПриватБанка.