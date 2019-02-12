ПриватБанк подготовил сюрприз для украинцев

Перевод в Украину от TransferGo зачисляется на карточку ПриватБанка без комиссии

ПриватБанк и глобальный онлайн-сервис TransferGo запустили бесплатные денежные переводы в Украину из 35 стран мира. Отмечается, что до 31 мая для новых клиентов сервиса будут действовать льготные условия переводов.

Перевод в Украину от TransferGo зачисляется на карточку ПриватБанка, комиссия за зачисление средств отсутствует.

Чтобы бесплатно отправить перевод средств в нашу страну нужно воспользоваться промокодом PRIVATFREE, по которому все варианты доставки средств в Украине (сейчас, сегодня или завтра) будут бесплатны.

Также в пресс-службе банка сообщили, что для клиентов, которые уже пользуются сервисом, совместно с VISA и Mastercard будет проведен розыгрыш 2 Apple Watch 4 и других полезных подарков. Чтобы принять участие в розыгрыше, пользователям сервиса надо будет сделать перевод на любую сумму до конца мая.

Напомним, сервис TransferGo обеспечивает международные денежные переводы в режиме реального времени.

Перевод можно осуществить на сайте или в мобильном приложении TransferGo.

Как сообщалось ранее, украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью интернет-банкинга "Приват24". При этом данную информацию можно также получить на сайте Пенсионного фонда через "Портал электронных услуг".

Также мы писали о том, что 7 февраля ПриватБанк запустил услугу обмена валют в Приват24 и во всех терминалах самообслуживания Украины. Отныне для того, чтобы покупать и продавать евро и доллары онлайн, нужно всего лишь установить соответствующее приложение.

Напомним, что новый закон "О валюте и валютных операциях" отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.