ПриватБанк попал в громкий скандал: деньги не вернут

ПриватБанк попал в скандал после жалобы обманутого клиента. Мужчина пишет, что еще 5 марта снимал деньги с дебетовой карты ПриватБанка через банкомат IboxBank, но в один момент что-то пошло не так. Банкомат выдавал по 1000 грн, а после четвертой операции карточка выехала, а деньги нет, и Ibox "потух".

Мужчина подождал 15 минут, пока перезагрузится банкомат в надежде, что тот выдаст деньги, но этого не произошло. Клиент ПриватБанка позвонил на линию 3700, где ему сказали, что заявка оставлена, он может смело идти домой и ждать от 30 до 120 дней, ведь деньги с карты списались.

По прошествию месяца мужчина вновь набрал 3700, где ему сказали, что заявку только подали на рассмотрение 23 марта. Молодой человек снова стал ждать.

"Еще через месяц не было никаких новостей и я решил возмутиться и набрать на линию оставить жалобу. После мне набрал парень который занимается рассмотрением жалоб, который сообщил мне, что все было сделано по регламенту времени и ответ оказывается уже есть. Деньги мне не вернут. Оказалось, что приват связался с этим ibox банком и те им сказали, что деньги были выданы и вот вам логи банкомата. Этот парень мне дословно сказал, что деньги не вернут и я могу отправить вам эти логи на любое удобное отделение привата, а вы делайте с ними что хотите, обращайтесь в полицию или в суд", - пишет клиент ПриватБанка на сайте "Минфин".

Мужчина негодует, что никто не удосужился проверить камеры на банкомате, чтобы подтвердить, что деньги он не получал. И этой ситуацией с попросту украденными у него 1000 грн никто не хочет заниматься.

В комментариях под своей жалобой молодой человек уточнил, что Log журнал (файл, в котором хранятся все данные об операциях сервиса) он забрал, и там видно, что банкомат деньги не выдавал.

"Я обратился снова на 3700. Полностью описал ситуацию и попросил оформить повторно заявку на рассмотрение Log журнала техспециалистами привата. Звонит сегодня девочка и сообщает, что заявку рассмотрели и банкомат по логам деньги выдал. Мне пришлось несколько минут расшифровывать ей то, что написано в этих логах и объяснять, что не нужно быть тех. спецом, чтобы понять, что деньги не были выданы. Она согласилась и сказала, что заявка будет рассмотрена повторно. Буквально сейчас она мне снова набрала и сказала, что специалисты действительно подтвердили, что по Log журналу деньги не были выданы. Теперь Приват снова открывает спор и будет рассматривать в течении 30-120 дней по условиям спора MasterCard. Посмотрим чем это закончиться", - добавил клиент банка.

Отметим, что в комментариях клиента банка самого обвинили в том, что он нашел врага в ПриватБанке, но по сути виноват IboxBank.

"То есть, судя по тому, что есть логи с банкомата, IboxBank стырил ваши денежки. А виноват все равно приват?" - пишет комментатор.

"Так может вам надо вернуть деньги со своей карты? Есть правила и тут запрос идет в визу/мастер кард с претензией к тому банку. Тот банк дал ответ и отчеты о полученных деньгах, то в чем вина ПриватБанка", - недоумевает еще один пользователь сети.

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